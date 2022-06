A che ora esce il finale di Stranger Things 4

È arrivato il momento di assistere all’epico scontro finale tra Vecna e Undici. Il 1° luglio, infatti, esce su Netflix il volume 2 della quarta stagione di Stranger Things, composto da soli due episodi: l’ottavo e il nono, entrambi scritti e diretti dai Duffer Brothers, i creatori della celebre serie.

Le aspettative sul finale di stagione non sono poche, soprattutto considerando il fatto che le due puntate conclusive escono a circa un mese di distanza dal volume 1 di Stranger Things 4 e avranno una notevole durata complessiva. L’episodio 8 è infatti lungo 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 addirittura 2 ore e 20 minuti. Joseph Quinn, l’attore che interpreta Eddie, ha dichiarato in un’intervista che la puntata finale in particolare è molto emozionante: «Posso dire che c’è una scena impressionante che ha a che fare con una chitarra e che la portata e l’ambizione saranno sorprendenti».

Stranger Things 4: dove eravamo rimasti?

Alla fine del settimo episodio di Stranger Things 4 (attenzione: seguono spoiler per chi non ha visto il volume 1) gli spettatori hanno scoperto che Vecna è Henry, il figlio di Victor Creel, alias Uno. È stata proprio Undici bambina ad averlo combattuto nel laboratorio aprendo per la prima volta un portale per il Sottosopra. Il finale della settima puntata lascia intuire che Undici ha ricordato tutto questo mentre sta cercando di recuperare i suoi poteri.

Intanto, Joyce e Murray sono riusciti a salvare Hopper dal Demogorgone, ma ora si trovano in Russia e devono riuscire a tornare. Mentre Mike, Will e suo fratello stanno cercando di raggiungere il laboratorio in cui si trova Undici prima che lo faccia l’esercito, il gruppo di amici rimasto a Hawkins si trova nella casa di Eddie, dove è stato aperto un passaggio per il Sottosopra. Eddie, Robin, Steve e Nancy, che si trovavano lì, stanno tornando nel mondo reale. Ma proprio a questo punto Vecna si "impossessa" di Nancy, che resta quindi paralizzata nel Sottosopra mentre Steve prova a risvegliarla.

Cosa succede nel volume 2

La puntata finale del volume 1 si interrompe mentre Nancy è sotto il controllo di Vecna; quindi, presumibilmente il volume 2 riprenderà la narrazione proprio da questo punto di massima tensione. Ma cosa accadrà poi? A giudicare dal trailer, il cuore dei due episodi conclusivi sarà lo scontro tra Vecna e il gruppo di coraggiosi amici di Hawkins, che verrà poi raggiunto da Undici.

A che ora esce Stranger Things 4 volume 2

Stranger Things 4 volume 2 esce su Netflix il 1° luglio. Ma da che ora saranno disponibili gli episodi? Non ci sono su questo punto conferme ufficiali, ma in genere le serie sono online sulla piattaforma di streaming poco dopo la mezzanotte.