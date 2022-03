A cosa serve il nuovo pannello laterale di Chrome

Google ha introdotto una nuova funzionalità nella barra laterale di Chrome, che permette di accedere rapidamente ai segnalibri e all’elenco di lettura, durante l’utilizzo della versione desktop del browser (Windows e macOS). La funzione viene visualizzata accanto all’avatar del profilo dell’utente, nell’angolo in alto a destra.

Facendo clic sul pulsante viene visualizzato un pannello a due schede, composto da “Elenco di lettura" e “Preferiti“. La prima scheda (“Elenco di lettura“) raggruppa le risorse incontrate nella navigazione sul Web e che l’utente vuole visualizzare in un secondo momento. L’altra scheda (“Preferiti“), invece, raggruppa la lista dei segnalibri salvati. Si tratta di un interessante cambiamento per coloro che desiderano un facile accesso al proprio elenco di lettura e ai propri segnalibri, senza necessariamente avere la barra dei bookmark sempre presente. La feature dovrebbe essere disponibile con l’ultimo aggiornamento di Chrome 99 e sarà utilissima, ad esempio, mentre si fa una ricerca su Google: man mano che si trovano pagine interessanti, da leggere con calma, possono essere aggiunte con un click al pannello laterale e lette poi con calma, in seguito.

Come attivare il pannello laterale di Chrome

Per attivare il nuovo pannello laterale del browser per desktop del colosso di Mountain View è molto semplice. Basterà cliccare sul pulsante del pannello laterale (che assomiglia ad un rettangolo con una parte ombreggiata sul lato destro) e si trova accanto all’avatar: il pannello verrà mostrato o nascosto.

Una volta aperto, l’utente potrà accedere alle stesse funzioni dell’elenco di lettura disponibile nella vecchia interfaccia utente, inclusa la possibilità di aggiungere la pagina in cui si trova attualmente la lista, contrassegnare gli elementi come letti o rimuoverli.

Il nuovo pannello laterale è in fase di distribuzione nella versione stabile di Chrome 99 e per abilitarlo l’utente dovrà chiudere e riavviare il browser.

Come rimuovere il pannello laterale

Gli utenti che non desiderano avere il nuovo pulsante possono, al momento, disabilitarlo in questo modo:

nella barra degli indirizzi di Chrome, digitare chrome://flags/#side-panel

scegliere (tra le opzioni disponibili in Side Panel) Disabled

riavviare il browser

Chrome 99 più veloce di Safari

Rilasciato da poche settimane, Chrome 99 è la versione del browser di big G che precede l’atteso Chrome 100. Fra le novità più interessanti della versione 99 vi è la possibilità di eliminare i motori di ricerca predefiniti e di rimuovere le Web app dalle impostazioni di Windows.

Stando a quanto dichiarato da Google, Chrome 99 è più veloce di Safari: su Speedometer (sistema di Apple che serve a stimare la “prontezza" dei browser sui dispositivi macOS) l’ultima versione di Chrome ha ottenuto il punteggio più alto di sempre.

Con ben 300, il browser di big G (versione 99.0.4812.0) ha superato quello del colosso di Cupertino (versione 15.2 17612.3.6.1.6), che ha totalizzato circa 279 punti.