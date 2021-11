Un intero ufficio a casa con appena 500 euro

Da quando mezzo mondo ha scoperto che si può lavorare anche da casa, online grazie ad Internet e allo smart working, il mercato dei laptop è letteralmente esploso. Ma non ci sono solo i PC portatili tra le opzioni per mettere in piedi un “Home Office“: i desktop non vanno affatto trascurati, specialmente i cosiddetti “all in one“.

Cioè i “tutto in uno" che inglobano in un solo dispositivo sia il monitor che il computer vero e proprio. Il vantaggio di queste soluzioni è che offrono uno schermo ben più grande del classico 13 o 15 pollici dei laptop e che costano assai meno della combinazione laptop più monitor esterno. L’unico reale svantaggio, invece, è che i PC all in one non sono trasportabili come i notebook, ma per chi non ha esigenza di lavorare durante gli spostamenti questo non è un grosso problema. Per quanto riguarda il prezzo, invece, dipende tutto dalla configurazione scelta: noi abbiamo selezionato una soluzione di media potenza, più che sufficiente per il lavoro da remoto classico. Si tratta dell’Acer Aspire C24-963 con CPU Intel Core i3.

Acer Aspire C24-963: caratteristiche tecniche

L’Acer Aspire C24-963 è un PC all in one con schermo da 23,8 pollici FUll HD (1.920×1.080 pixel) di tipo LCD IPS (gli IPS sono i monitor LCD di qualità superiore) e dalle dimensioni abbastanza compatte: 3,72×53,84×39,89 cm (per 3,2 chili di peso).

Nella versione che vi suggeriamo la CPU è una Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, affiancata da 8 GB di RAM e 256 GB di disco SSD. Volendo, allo stesso prezzo, è possibile scegliere la configurazione con CPU AMD Athlon Silver 3050U, ma ve lo sconsigliamo: le prestazioni del processore Intel sono infatti superiori a quelle della controparte AMD in quasi tutte le applicazioni.

A proposito di prestazioni: con questo hardware non si fa certo videoediting, né gaming ad alto livello, ma si lavora senza nessun problema con tutte le normali app di produttività, dal pacchetto Microsoft Office ai client di posta elettronica, passando per le immancabili piattaforme di videoconferenza come Zoom, Teams, Meet, Skype e così via.

A dirla tutta, viste le prestazioni e visto il monitor, l’Acer Aspire C24-963 va più che bene anche per vedere qualche film o episodio in streaming nei momenti di relax, tra una slide di Power Point e una videocall (ha una webcam HD integrata e due speaker stereo).

Acer Aspire C24-963: quanto costa

Acer Aspire C24-963 viene venduto completo di tastiera, mouse e sistema operativo Windows 10 Home (aggiornabile gratuitamente a Windows 11) al prezzo di 499 euro. Si tratta di un ottimo prezzo, simile a quello di un buon laptop con prestazioni simili e schermo da 15 pollici.

Acer Aspire C24-963 – PC All in One da 24 pollici – Intel Core i3-1005G1, memoria 8/256 GB