"Adorazione" di Alice Urciolo diventa una serie

Fonte foto: Netflix/X

«Un’estate che cambierà per sempre le vite di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti a seguito della misteriosa scomparsa di una loro amica». Con queste parole Netflix ha presentato al pubblico la nuova serie Adorazione, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming. Tratta dall’omonimo romanzo di Alice Urciolo, le puntate accompagneranno gli spettatori in «un viaggio che, tra segreti, sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni». Ecco cosa sappiamo di questa novità.

La trama del libro Adorazione

La trama del romanzo Adorazione, che è stato candidato al Premio Strega nel 2021, è ambientata a Pontinia, piccolo centro nel mezzo dell’Agro Pontino. Attenzione, però: chi non vuole avere nessuno spoiler sulla trama della serie tv farebbe bene a passare direttamente al paragrafo successivo!

Il libro segue le vicende di un gruppo di amici adolescenti che, a un anno di distanza dall’evento, fanno ancora fatica ad accettare la morte della loro amica Elena, che è stata uccisa dal fidanzato. Tra i protagonisti ci sono l’insicura Diana e la sua migliore amica Vera, che sembra invece non aver paura di niente. Ci sono poi Giorgio, il fratello di Vera che era segretamente innamorato di Elena, e Vanessa, migliore amica di Elena.

La morte dell’amica assume per ciascuno dei personaggi un significato diverso, che inevitabilmente si intreccia anche con la loro storia personale e famigliare, non sempre facile. L’autrice del romanzo, Alice Urciuolo, ha tra l’altro lavorato come autrice nelle serie tv di Skam Italia (su Netflix) e Prisma (su Prime Video): entrambe raccontano l’adolescenza con uno sguardo particolarmente attento e contemporaneo.

La trama della serie Adorazione

La trama della serie Adorazione è liberamente tratta da quella del libro, ma ha un taglio più crime e alcune differenze. Nella serie, che è sempre ambientata a Pontinia, troviamo infatti un gruppo di ragazze e ragazzi che sta per vivere un’estate che cambierà le loro vite per sempre.

Il motivo è che una ragazza del loro gruppo, Elena, è scomparsa. Nel corso dell’estate e delle indagini intorno a questa sparizione, dunque, ogni personaggio porterà alla luce il suo rapporto con l’amica scomparsa, facendo i conti con se stesso e con la realtà.

Il cast della serie Adorazione

La serie Adorazione è prodotta da Picomedia. Nel cast ci sono Alice Lupparelli nei panni di Elena, Noemi Megagnini in quelli di Vanessa, Beatrice Puccilli in quelli di Vera e Penelope Raggi in quelli di Diana.

Tra gli interpreti ci sono poi Luigi Bruno (che interpreta Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Giulio Brizzi (Giorgio), Federico Russo (Christian), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Claudia Potenza (Manuela), Barbara Chichiarelli (Chiara), Max Mazzotta (Ricotta), Ilenia Pastorelli (Enza) e Mario Sgueglia (Andrea).

Quando esce la serie Adorazione

La serie Adorazione arriva prossimamente su Netflix. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.