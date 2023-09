Adrenalina e complotti internazionali nella serie Drift

Fonte foto: Sky/Trailer

Due fratelli uniti nella lotta contro il crimine. Si potrebbe riassumere così la storia raccontata nella nuova serie Sky Original dal titolo Drift – Partners in crime. Creata da Tim Trachte e con protagonisti Ken Duken e Fabian Busch, la serie conta si diversi ingredienti capaci di renderla un mix avvincente ed esplosivo: una cospirazione internazionale, adrenalinici inseguimenti e incredibili colpi di scena. La buona notizia? Chi è incuriosito da questi elementi non dovrà attendere molto per vedere gli episodi di questa nuova serie action. La data di uscita in Italia di Drift – Partners in crime è infatti fissata per domani, 13 settembre. Ecco tutte le cose da sapere.

La trama di Drift – Partners in crime

I due fratelli protagonisti di questa serie sono molto diversi tra loro e, anche se entrambi per lavoro sono impegnati ad assicurare la giustizia sulle strade tedesche, non si parlano ormai da molto tempo per alcune questioni irrisolte. Per inimmaginabili coincidenze, però, si trovano coinvolti insieme in un caso in portata internazionale che finisce inevitabilmente, e loro malgrado, per riavvicinarli.

Uno dei due fratelli protagonisti si chiama Ali Zeller (interpretato da Ken Duken, già visto in Fate – The Winx Saga) ed è il commissario di Monaco. Con il supporto di un collega, Ali ha l’incarico di portare dall’Austria in Germania un soldato in custodia della Bundeswehr. La missione si trasforma però in un disastro e causa vari morti. Ali viene ritenuto responsabile del fatto, pur non avendone colpa, e per tirarsi fuori da questa scomoda situazione chiede aiuto al fratello Leo, poliziotto a Leipzig (interpretato da Fabian Busch, noto ad esempio per La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler).

I due non hanno contatti da tempo, ma Leo accetta di aiutare il fratello a consegnare i responsabili del disastro alla giustizia. Tra inseguimenti, litigi, scontri e combattimenti, la missione comune di Leo e Ali si intreccia al loro conflitto familiare mai risolto. Se vogliono sperare di chiarire questo complotto internazionale uscendone vivi, però, Leo e Ali dovranno imparare a mettere da parte – per un po’ o definitivamente – i conflitti che ancora li separano.

Il cast di Drift – Partners in crime

Oltre ai già citati attori protagonisti, il cast della nuova serie Drift – Partners in crime include Mona Pirzad (vista in Rheingold), Nicola Kastner (che ha preso parte anche a Homeland – Caccia alla spia) e Liam Mockridge (visto in The Real American: Joe McCarthy).

Drift – Partners in crime in streaming

Drift – Partners in crime è una produzione Sky Studios, distribuzione internazionale di NBCU, e in Germania è uscita lo scorso febbraio. Come accennato, però, siamo ormai alla vigilia del debutto in Italia. La serie va infatti in onda da domani, 13 settembre 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.