AirPods 3, come saranno le nuove cuffie wireless di Apple

Le cuffie wireless di Apple si preparano a un cambiamento: le AirPods 3 anche nel modello base adotteranno il design visto sulla versione Pro. Secondo i primi rumors, le dimensioni saranno decisamente compatte: la stanghetta per i controlli touch sarà meno pronunciata, forse addirittura con un design in-ear.

Le indiscrezioni sulle cuffie wireless di Apple arrivano dal noto analista Ming-Chi Kuo, sempre preparato in materia di iPhone e accessori. Nel suo ultimo report, Kuo sottolinea la rivoluzione in arrivo per AirPods 3, che oltre che nelle dimensioni riguarderà anche l’interno. Le nuove cuffie potrebbero essere dotate di un chip SiP, cioè system-in-package, come già sperimentato nella versione delle AirPods Pro. Una tecnologia che permette di ottimizzare gli spazi, integrando un numero maggiore di componenti in dimensioni ridotte.

AirPods 3, dimensioni ridotte e migliori prestazioni

Dall’interno all’esterno, le cuffie wireless AirPods 3 cambieranno completamente. Come le più costose AirPods Pro, anche queste saranno equipaggiate con un chip interno SiP, al contrario dell’attuale SMT, cioè surface mount technology. La tecnologia SiP consente ad Apple di ottimizzare gli spazi, aggiungendo più componenti in dimensioni decisamente ridotte.

Inoltre, il chip tra le sue funzioni gestisce l’audio, le interazioni con Siri ed è anche ottimizzato per la cancellazione attiva del rumore e la relativa modalità trasparenza. A questo punto non resta da chiedersi, date le somiglianze con le Pro, se le funzioni più performanti resteranno un’esclusiva del modello Pro, oppure se alzando il livello delle AirPods 3, Apple punta a stupirci aumentando anche quello delle Pro.

AirPods 3 in arrivo nel 2021

Per vedere e poter utilizzare la nuova AirPods 3 dovremo attendere la prima metà del 2021. Secondo il report di Kuo, Apple prevede un rallentamento nelle spedizioni delle cuffie wireless, che hanno avuto finora una crescita su base annua del 28%. D’altronde, per il 2020 le vendite delle AirPods sono attese alle stelle, anche sotto alla spinta dell’eliminazione delle EarPods dalla confezione dei nuovi iPhone 12.