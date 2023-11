Fonte foto: Apple

Il prossimo anno porterà diverse novità per Apple. La casa di Cupertino, infatti, sta lavorando a tanti nuovi prodotti da lanciare nel corso dei prossimi mesi. A distanza di tre anni dalla prima generazione, presentate nel dicembre del 2020, Apple prepara il debutto delle nuove AirPods Max 2.

Le nuove cuffie over ear, come confermato da Mark Gurman di Bloomberg, sono tra i nuovi prodotti che l’azienda ha in cantiere per il prossimo anno. In arrivo, ricordiamo, ci sono anche le AirPods 4, già anticipate da diverse indiscrezioni e attese nel corso del 2024. Per le AirPods Pro 3, invece, bisognerà attendere almeno il 2025.

AirPods Max 2: come saranno

Anche se il debutto non è vicinissimo, sulle nuove AirPods Max 2 sono già disponibili diverse indiscrezioni. Le nuove cuffie, infatti, diranno addio alla porta Lighting per seguire l’esempio di altri prodotti di casa Apple.

Anche per le cuffie, infatti, è in programma l’arrivo della porta USB-C e, quindi, in dotazione ci sarà un cavo da USB-C a USB-C. Tra gli accessori potrebbe esserci anche un adattatore per consentire il collegamento a una porta per il jack audio da 3,5 mm.

Come per tutti i recenti modelli Apple (AirPods 2, iPhone 15, Apple Watch di ultima generazione e Mac arrivati sul mercato nel 2023), anche le nuove AirPods Max 2 dovrebbero adottare il Bluetooth 5.3 (l’attuale generazione si ferma allo standard 5.0) per una connessione più stabile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Quasi sicuro, inoltre, l’arrivo di diverse varianti cromatiche per le nuove cuffie. Tra le specifiche dovrebbe esserci spazio anche per il chip H2, presentato lo scorso anno da Apple in occasione del lancio delle AirPods Pro 2. Sulla presenza del chip H2 non ci sono ancora conferme e sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare in merito.

Tra le novità potrebbe esserci spazio anche per il chip U2, introdotto su iPhone 15 e Apple Watch Series 9 e Ultra 2 per il miglioramento dell’individuazione della posizione con la funzione Dov’è. La nuova generazione di AirPods Max 2 potrebbe portare al debutto anche uno Smart Case ridisegnato e ottimizzato, per migliorare sia il design che il livello di protezione delle cuffie.

AirPods Max 2: quando arrivano

Il debutto delle nuove AirPods Max 2 è programmato per il prossimo anno ma, molto probabilmente, sarà necessario attendere diversi mesi prima dell’annuncio ufficiale. Secondo le prime informazioni sul progetto, infatti, la nuova generazione di cuffie over ear dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2024.

Apple, quindi, dovrebbe presentare le cuffie soltanto nel corso del prossimo autunno, probabilmente nel tradizionale evento programmato tra ottobre e novembre. Le vendite, quindi, partiranno soltanto tra un anno, in tempo per il periodo di shopping natalizio del 2024. Per quanto riguarda il prezzo, invece, possiamo ipotizzare un rincaro rispetto al modello attuale. Il prezzo di listino potrebbe raggiungere o anche superare i 600 euro (attualmente le AirPods Max costano 579 euro).