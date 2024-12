Scienziati e botanici suggeriscono semplici accorgimenti per far sopravvivere l'albero di Natale per tutte le festività e oltre

Fonte foto: 123RF

Durante le festività natalizie, l’albero di Natale è senza dubbio uno degli elementi centrali degli addobbi in casa, ma mantenerlo fresco e sano fino all’Epifania, e oltre, non è sempre facile.

Molti si chiedono quale sia il segreto per fare in modo che l’albero resti bello e verde a lungo: ecco le risposte che arrivano dalla scienza.

Consigli fondamentali per mantenere verde l’albero di Natale

Acquistare un albero di Natale vero, anziché di plastica, non è sempre una cattiva idea, soprattutto se s’intende farlo sopravvivere ben oltre le tradizionali festività, magari insieme ad altre piante tipiche del periodo come la Stella di Natale o il vischio. Se, innanzitutto, la scelta di un albero sano è fondamentale, esistono anche alcuni accorgimenti scientifici che possono fare la differenza, secondo gli esperti del settore botanico.

Il primo passo è prediligere un albero fresco. Gli esperti consigliano di fare un test semplice ma efficace: è il cosiddetto “test del tiraggio“, ossia basta prendere un mazzetto di aghi e tirarli delicatamente tra pollice e indice. Se gli aghi non si staccano facilmente, significa che l’albero è stato appena tagliato e quindi fresco. Gli abeti Fraser e Noble sono tra le specie più conosciute per la loro eccellente resistenza e possono durare più a lungo se trattati correttamente.

Il secondo consiglio riguarda il tronco dell’albero. Quando si porta la pianta a casa, è fondamentale fare un taglio nuovo alla base del tronco, rimuovendo circa un centimetro. Questo passaggio, spesso trascurato, è importante perché i tronchi degli alberi di Natale (specialmente quelli che vengono spediti da lontano) possono formare una pellicola di resina che ostacola l’assorbimento dell’acqua. Il taglio ripristina la capacità della pianta di “bere”, permettendole di rimanere idratata per più tempo. Sebbene alcuni rivenditori possano effettuare questo taglio per il cliente, è sempre meglio farlo personalmente appena si ha l’albero in casa, per essere sicuri che sia eseguito correttamente.

Una volta fatto il taglio, è cruciale mantenere l’albero ben idratato. La quantità di acqua necessaria dipende dalle dimensioni della pianta, ma è fondamentale agire rapidamente. Non appena l’albero viene collocato nel suo supporto, bisogna assicurarsi che il tronco sia immerso in acqua fresca, possibilmente non troppo fredda, per garantirne l’assorbimento.

Durante la prima settimana, un albero di Natale può assimilare una grande quantità di liquido, quindi bisogna verificare frequentemente il livello nel contenitore. Si consiglia di usare un supporto che possa contenere almeno un litro di acqua per ogni centimetro di diametro del tronco. Per esempio, un albero di 2 metri con un tronco di circa 8 cm di diametro avrà bisogno di un supporto che contenga circa 2 litri e mezzo d’acqua.

Nonostante ci siano molti miti su cosa aggiungere all’acqua, qualcuno addirittura parla di aspirina o bicarbonato, gli esperti concordano sul fatto che l’acqua del rubinetto è più che sufficiente per mantenere l’albero in salute, l’importante è assicurarsi che abbia sempre una fonte d’idratazione fresca a disposizione.

Altri suggerimenti

Un altro aspetto da considerare è la posizione dell’albero. Sebbene possa sembrare allettante collocarlo vicino a una fonte di calore, come una stufa o un camino, ciò può accelerare il processo di essiccazione anziché proteggerlo dal gelo. È preferibile scegliere un luogo fresco e lontano da fonti di calore dirette, per evitare che la pianta si secchi prematuramente.

Infine, un altro trucco utile consiste nell’evitare di lasciare il supporto dell’albero a secco per troppo tempo, rifacendosi a quanto detto in precedenza. Se l’albero rimane senza acqua anche per un breve periodo, potrebbe perdere la sua capacità di assorbirla di nuovo, compromettendo la sua freschezza.

Riassumendo, la chiave per avere un albero di Natale sano e splendente fino alla fine delle festività, e oltre, è seguire alcuni semplici passaggi: scegliere un albero fresco, fare un taglio netto al tronco, mantenere una costante riserva di acqua pulita e, soprattutto, non esagerare con soluzioni alternative che potrebbero rivelarsi inutili. Seguendo questi consigli, l’albero di Natale resterà un simbolo di gioia davvero a lungo.