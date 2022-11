Amazon Alexa fa il compleanno e fa un regalo a tutti

Alexa, l’assistente vocale di Amazon compie i suoi primi 4 anni in Italia e per celebrare il successo fa un regalo ai suoi utenti: pronunciando fino al 13 novembre "Alexa tanti auguri" si riceverà gratuitamente un abbonamento di 3 mesi a Audibile per ascoltare audiolibri, podcast e contenuti Audibile originals.

Il servizio Audibile, lo ricordiamo, costa 9,99 euro al mese e solo il primo mese è gratuito, quindi il regalo di Alexa, oltre a essere particolarmente originale, sarà gradito a moltissime persone che così avranno la possibilità di ascoltare gratis i libri che hanno sempre desiderato leggere o seguire i podcast più di successo.

Amazon Alexa: numeri da capogiro

Il 2022 ha fatto registrare numeri da record per quanto riguarda l’utilizzo di Amazon Alexa. L’assistente vocale è stata già impostata per 800 milioni di sveglie, 120 milioni di promemoria e ha effettuato ben 28 milioni di chiamate.

Amazon Alexa ha risposto per 135 milioni di volte alle richieste meteo e per 8 milioni di volte ha ripetuto le ricette della carbonara, dei pancake e del tiramisù.

Anche l’ascolto di musica ha registrato un enorme successo: sono già stati riprodotti 400 milioni di brani, soprattutto le hit sanremesi: Farfalle di Sangiovanni, Dove si balla di Dargen D’amico e Brividi di Mahmood e Blanco tra i pezzi più richiesti dagli utenti Amazon.

Dove sono gli utenti di Amazon Alexa

La Lombardia è la prima regione in Italia per utenti attivi ma è il Molise la regione che ha fatto registrare la crescita maggiore di utenti con il +56%. La Campania usa Amazon Alexa per la domotica con un aumento del 62%, rispetto allo stesso periodo del 2021, delle routine. Ma la crescita maggiore, a livello provinciale, si è registrata ad Agrigento: +63% (anno su anno) di nuovi utenti.

L’assistente vocale Amazon Alexa è stata lanciata nel 2014 negli Stati Uniti e disponeva di appena 13 funzioni, diventate oggi 5.000 in Italia, tra funzioni integrate e skill.

