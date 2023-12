Fonte foto: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com

Il programma di rinnovamento di Alexa continua. Amazon ha completato il rollout di un importante aggiornamento dell’app Alexa per Android e iOS. L’applicazione ha ora una nuova interfaccia, sviluppata con l’obiettivo di semplificare la gestione della Smart Home, rendendo diverse funzionalità più accessibili con meno tap.

Le novità dell’app Alexa

Nel corso della seconda metà del 2023, Amazon ha arricchito l’app di Alexa con una serie di novità. Il focus del programma di aggiornamento dell’applicazione è stata la Home Page dell’app che doveva diventare più facile da utilizzare per gli utenti rispetto alla versione precedente, per certi versi troppo caotica e difficile da navigare, soprattutto per gli utenti meno esperti.

Per raggiungere quest’obiettivo, Amazon ha introdotto la nuova Shortcuts Bar che organizza i dispositivi per categoria e mostra le funzionalità più utilizzate dall’utente nella parte alta della pagina principale dell’app. Scorrendo verso destra i vari tasti rapidi, inoltre, è possibile raggiungere il tasto Modifica che consente di personalizzare la barra, riorganizzando le scorciatoie a proprio piacimento.

La Home Page dell’app di Alexa, inoltre, ora integra la sezione Preferiti. Si tratta di un ulteriore sistema per andare a personalizzare l’applicazione, inserendo collegamenti rapidi ai dispositivi e alle funzionalità più utilizzate. Utilizzare la sezione Preferiti è semplicissimo: basta premere su Aggiungi Preferiti per accedere alle varie opzioni disponibili. Premendo sulla stella accanto al dispositivo o alla funzionalità desiderata sarà possibile aggiungere questa voce all’elenco dei Preferiti visualizzato nella Home Page dell’app.

Una delle sezioni principali dell’applicazione di Alexa è Attività. Con l’introduzione della nuova interfaccia, le varie informazioni presenti in questa sezione (timer, sveglie, promemoria etc.) saranno accessibili con maggiore facilità e senza occupare molto spazio nella Home Page. Per accedere all’elenco completo delle attività basta premere sulla voce Vedi tutto. In questo modo, si aprirà un nuovo menu con tutte le attività. Da notare, inoltre, che la nuova versione dell’app include anche una sezione Dispositivi rinnovata.

Premendo sul tasto Dispositivi nella barra in basso, infatti, è possibile accedere a una nuova pagina con la possibilità di filtrare i dispositivi in base alla tipologia e organizzarli in ordine cronologico oppure alfabetico. Chi ha tanti dispositivi collegati ad Alexa, inoltre, può premere sull’icona della lente di ingrandimento e utilizzare il motore di ricerca integrato per cercare un dispositivo specifico.

Nel corso dei prossimi mesi, gli utenti con abbonamento attivo a Ring Protect (che parte da 3,99 euro al mese) avranno la possibilità di accedere alla sezione Istantanee direttamente nella Home Page. Da questa sezione sarà possibile visualizzare fino a sei istantanee dalle telecamere Ring connesse.

Parlare con Alexa diventa più facile

Una delle più importanti novità della nuova interfaccia dell’app di Alexa è legata all’interazione con l’assistente virtuale di Amazon. Per conversare o chattare con Alexa è sufficiente premere sull’icona blu in basso a destra. Quest’icona è accessibile in tutte le sezioni dell’app e non solo nella Home Page, rappresentando un collegamento rapido all’assistente.