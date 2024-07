Alfonso Cuarón e Cate Blanchett insieme nella serie Disclaimer

Fonte foto: Apple TV+

Qualunque riferimento a persone vive o morte non è casuale. Con questa “avvertenza” Apple TV+ presenta l’attesissima serie Disclaimer – La vita perfetta, creata e diretta dal celebre Alfonso Cuarón. Vincitore di cinque Academy Award, il regista e sceneggiatore messicano ha già firmato, tra le altre cose, i film I figli degli uomini e Gravity. Tornando alla tv dopo un decennio (l’ultimo progetto era stato il fantasy-drama Believe, nel 2014), Cuarón in questa miniserie thriller dirige gli attori Premio Oscar Cate Blanchett e Kevin Kline nel ruolo dei protagonisti.

Il libro da cui è tratta la serie tv Disclaimer – La vita perfetta

La serie tv si basa sul romanzo pubblicato nel 2015 dall’autrice Renée Knight: il titolo originale è Disclaimer, mentre in Italia è stato tradotto e distribuito da Piemme nel 2016 con il titolo La vita perfetta.

Nata a Londra nel 1959, Knight è stata a lungo documentarista per la BBC. Disclaimer – La vita perfetta è stato il suo primo romanzo e ha ottenuto un grande successo, venendo tradotto in diversi Paesi.

Il cast della serie Disclaimer – La vita perfetta

Prodotta da Esperanto Filmoj e Anonymous Content, la serie vede tra i produttori esecutivi Cuarón stesso insieme a Gabriela Rodriguez, David Levine e Steve Golin. Anche l’autrice Renée Knight è co-produttrice esecutiva.

Oltre ai protagonisti già citati, nel cast di Disclaimer – La vita perfetta ci sono Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge, Leila George e Hoyeon.

I direttori della fotografia (oltre che produttori esecutivi) sono gli apprezzati Emmanuel Lubezki, già collaboratore di Cuaron e noto ad esempio per Gravity, Birdman e The Revenant, e Bruno Delbonnel, che ha già lavorato a The Tragedy of Macbeth e Darkest Hour.

Di cosa parla Disclaimer – La vita perfetta: la trama

Disclaimer – La vita perfetta è composta da sette episodi e si presenta come un thriller psicologico con protagonista una donna di nome Catherine Ravenscroft (interpretata da Blanchett), una famosa giornalista che ha costruito la propria carriera e la propria reputazione rivelando le trasgressioni e le malefatte altrui.

Un giorno Catherine riceve in regalo il romanzo di un autore sconosciuto ed è scioccata, leggendolo, dallo scoprire che il libro parla proprio di lei: la trama, di cui lei è appunto protagonista, rivela infatti tutti i suoi segreti più oscuri. Chi ha scritto quelle pagine? E come può essere a conoscenza di quei fatti, che la protagonista pensava sepolti nel passato?

Catherine cerca disperatamente di scoprire l’identità dell’autore o dell’autrice, ma intanto è costretta ad affrontare il suo passato per evitare che questo distrugga la relazione con suo marito Robert e con suo figlio Nicholas (interpretati rispettivamente da Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee).

Quando esce Disclaimer – La vita perfetta

La serie tv Disclaimer – La vita perfetta esce su Apple TV+ dall’11 ottobre 2024. Saranno subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente (ogni venerdì) fino al 15 novembre 2024.