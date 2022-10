Altri due Motorola low cost in arrivo: come sono fatti

Motorola sarebbe molto vicina al lancio di due nuovi smartphone low cost. I dispositivi vengono identificati con il nome in codice Motorola Devon 5G e Motorola Maui: ecco come dovrebbero essere, secondo le indiscrezioni di 91mobiles e Pricebaba.

Motorola Devon 5G: come sarà

Uno dei telefoni in arrivo da Motorola, il Devon 5G, dovrebbe avere un display FHD+ (con risoluzione 1.080×2.400) da 6,5 ​​pollici, con un foro centrale per ospitare la fotocamera anteriore. Motorola Devon troveremo, secondo Pricebaba, avrà il chip MediaTek Dimensity 700, accoppiato a 4 GB e 6 GB di RAM (il taglio delle memorie di archiviazione interna non è emerso).

Il modulo della fotocamera posteriore sarà rettangolare e includerà tre sensori: il principale da 64 MP (f/1.8), un obiettivo macro da 2 MP e uno di profondità da 2 MP. Il sensore anteriore per i selfie dovrebbe essere da 16 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, si parla di un accumulatore da 5.000 mAh.

Con molta probabilità, il Motorola Devon 2 avrà un design molto simile a quello del Moto G32 4G, smartphone approdato nel mercato indiano a settembre. La differenza risiederebbe nella connettività, dato che l’inedito Devon sarà un telefono 5G. Il nuovo smartphone, quindi, potrebbe essere chiamato Moto G32 5G.

Motorola Maui: come sarà

L’altro smartphone che Motorola dovrebbe lanciare nei prossimi mesi porta il nome in codice Maui. Il device, secondo l’esclusiva di 91mobiles, presenterà uno schermo HD+ da 1.600×720 pixel con un rapporto di aspetto 20:9. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere un chip Mediatek Helio G37, accoppiato a 3 GB di RAM.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, il Motorola Maui dovrebbe avere un modulo di forma rettangolare ed ospitare un sensore principale da 16 MP (f/2.2) e altri due da 2 MP. Sul davanti, invece, potrebbe figurare una lente da 5 MP per i selfie.

Motorola Devon 2 e Maui: quando arrivano

Sebbene la data di lancio dei Motorola Devon 5G e Motorola Maui non sia stata rivelata, l’annuncio dei due device (da parte della compagnia di Lenovo) non dovrebbe essere particolarmente lontano. Con molta probabilità, infatti, i due smartphone potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, probabilmente a livello internazionale. Per quanto riguarda il prezzo, Devon 2 potrebbe costare circa 230 euro.