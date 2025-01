Amazfit, arriva l'integrazione tra l'app Zepp e Google Health Connect

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Amazfit ha annunciato l’arrivo di un importante aggiornamento per l’app Zepp, che arricchisce ulteriormente il suo ecosistema grazie all’integrazione ufficiale con Google Health Connect.

Per chi non lo sapesse, Health Connect è una piattaforma sviluppata da Big G che consente la condivisione e la sincronizzazione dei dati di salute e fitness tra diverse applicazioni. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono riunire in un unico hub tutte le informazioni relative al monitoraggio dei parametri vitali, alle performance sportive, alla qualità del sonno e ai livelli di stress, migliorando l’integrazione tra dispositivi e app di terze parti. Health Connect, inoltre, garantisce anche un maggiore controllo sulla privacy e sulla gestione dei dati, permettendo di personalizzare quali informazioni vengono condivise e con quali applicazioni.

Con questa novità, dunque, gli utenti potranno sincronizzare e gestire i propri dati di salute e fitness in modo più intuitivo e completo, rendendo così l’esperienza di monitoraggio delle proprie attività fisiche ancora più semplice e immediata.

Come configurare Zepp con Google Health Connect

Per i dispositivi compatibili, sincronizzare e configurare Zepp con Health Connect di Google è un’operazione davvero facile e veloce, che può essere eseguita da chiunque senza troppe difficoltà.

Per prima cosa bisogna installare Google Health Connect sul proprio smartphone. A questo punto bisogna aprire l’app Zepp, accedere al proprio profilo personale e selezionare l’opzione “3rd-party account linking“.

Ora è necessario sincronizzare Health Connect e accettare i consensi richiesti per farlo bisogna tornare nell’area profilo, selezionare nuovamente l’opzione di collegamento con account di terze parti e confermare le autorizzazioni richieste seguendo le indicazioni sullo schermo.

Una volta concesse tutte le autorizzazioni necessarie, il gioco è fatto e la sincronizzazione tra Zepp e Google Health Connect sarà attiva sin da subito sul proprio smartphone.

Infine, per chi avesse problemi nel processo di configurazione, Amazfit ha reso disponibile per tutti un tutorial dettagliato che guida gli utenti passo dopo passo nell’integrazione tra le due piattaforme.

Cosa cambia per gli utenti

Con questo nuovo aggiornamento l’app Zepp diventa compatibile con la gestione e la condivisione di 26 differenti categorie di dati fitness e salute di Google Health Connect, una novità che amplia la lista delle app compatibili col software di Amazfit, rendendolo una delle piattaforme più versatili tra quelle dedicate monitoraggio del benessere fisico.

Google Health Connect, infatti, va ad aggiungersi a Strava, Google Fit, Relive, Amazon Alexa, Training Peaks, adidas Running e Komoot, permettendo ad atleti professionisti e semplici appassionati di fitness di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze e al proprio gusto personale.

L’unione tra Zepp e queste altre tecnologie, inclusa quella con Google Health Connect, consente di combinare dati provenienti da più fonti, fornendo agli sportivi una visione più ampia e dettagliata del proprio stato di salute e delle proprie performance in moltissime discipline diverse.