Amazfit Cheetah e Cheetah Pro ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzi

Amazfit Cheetah e Cheetah Pro debuttano ufficialmente in Italia con ottime caratteristiche tecniche e un prezzo di listino molto competitivo, come da tradizione per il brand cinese

Si rinnova la gamma di smartwatch Amazfit con il debutto della nuova serie Cheetah che comprende due nuovi modelli, Cheetah e Cheetah Pro, pensati in modo specifico per i runner (il termine inglese cheetah vuol dire ghepardo) che hanno bisogno di supporto durante l’allenamento. I due smartwatch del brand, che è un vero e proprio punto di riferimento per il settore, hanno tante funzioni smart per il monitoraggio della salute e l’integrazione con lo smartphone. I nuovi modelli di Amazfit sono già disponibili sul mercato, anche in Italia, e hanno una scheda tecnica davvero completa nonostante un prezzo di vendita non elevatissimo.

Amazfit Cheetah – Smartwatch con GPS per Runner

Le caratteristiche dei nuovi Amazfit Cheetah

I nuovi modelli appena ufficializzati presentano alcune sostanziali differenze. Il Cheetah, ad esempio, ha un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel mentre la versione Pro ha un display AMOLED da 1,45 pollici con risoluzione di 480×480 pixel. Per entrambi i modelli, il pannello ha luminosità massima di 1.000 nit ed è protetto da vetro temperato con rivestimento antigraffio.

A cambiare sono anche i materiali. Il modello base, infatti, ha una scocca in materiali fibrorinforzati a matrice polimerica e cinturino in silicone, mentre per la versione Pro c’è una lega di titanio e un cinturino in nylon. Da segnalare la presenza su entrambi del GPS dual band che permette di sfruttare la tecnologia MaxTrack GPS per rilevare la posizione con un’elevata precisione.

Tra le funzioni smart ci sono il monitoraggio del sonno, dello stress, del livello di ossigeno nel sangue (Sp02) e della frequenza cardiaca e la capacità di riconoscere e tracciare oltre 150 modalità di allenamento. C’è anche la resistenza all’acqua, fino a 5 ATM, che insieme al GPS rende questi due orologi adatti anche a chi pratica nuoto in acque libere.

Per quanto riguarda l’autonomia, c’è una batteria da 440 mAh che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo, secondo i dati forniti da Amazfit. Per una carica completa bastano, invece, due ore.

La versione Pro della nuova gamma Cheetah permette di fare telefonate tramite Bluetooth e ha anche la connessione WiFi, due caratteristiche non presenti nel modello base. Lato software, c’è Zepp OS 2.0, per il quale sono disponibili oltre 100 applicazioni. Da segnalare anche la funzione Zepp Coach, in versione aggiornata e con integrazione dell’IA, che crea piani di corsa personalizzati per l’utente.

I prezzi dei nuovi Amazfit Cheetah

I nuovi smartwatch Amazfit sono già n vendita in Italia. Amazfit Cheetah è disponibile in Italia nella variante Speedster Grey, al prezzo di lancio di 229,90 euro. Lo smartwatch è già acquistabile anche su Amazon. Arriva in Italia anche Amazfit Cheetah Pro. In questo caso, il prezzo è di 299,90 euro. Il modello è disponibile con colorazione Run Track Black.

