Amazfit Helio Ring, in attesa del debutto in Italia, si aggiorna con una nuova funzione che permette il monitoraggio dell'Attività Elettrodermica

Fonte foto: Amazfit

Il nuovo Amazfit Helio Ring, a breve distanza dal lancio europeo, riceve già una nuova funzione, arricchendo così le sue potenzialità. L’anello smart è in grado ora di monitorare l’Attività Elettrodermica, fornendo informazioni aggiuntive agli utenti sulle proprie condizioni fisiche, in particolare nelle fasi di recupero post-allenamento. Il nuovo Helio Ring è attualmente in fase di pre-ordine per il mercato italiano e sarà disponibile ufficialmente tra pochi giorni.

Amazfit Helio Ring

Nuova funzione per Amazfit Helio Ring

Il nuovo Amazfit Helio Ring si arricchisce con una nuova funzione ed è ora in grado di garantire il monitoraggio dell’Attività Elettrodermica (EDA) che consente di monitorare le risposte emotive e lo stress, sulla base dei cambiamenti dell’attività delle ghiandole sudoripare.

Si tratta di un ulteriore set di dati che permette agli utenti di ottenere informazioni aggiuntive in merito al processo di recupero post-allenamento, per migliorare la preparazione fisica in vista di gare e attività particolarmente intense. I nuovi dati sull’Attività Elettrodermica sono visualizzati all’interno dell‘app Zepp.

Amazfit Helio Ring, nonostante le dimensioni ridotte e un peso di appena 4 grammi, è impermeabile (fino a 10 ATM) ed è in grado di offrire diverse funzionalità di monitoraggio della salute, dal livello di stanchezza fisica e mentale alla qualità del sonno, passando per la frequenza cardiaca (anche a riposo) e la variabilità della frequenza cardiaca nel sonno.

Sotto la scocca, in lega di alluminio, Helio Ring include un sensore ottico, un sensore di temperatura della pelle e un accelerometro e giroscopio a 3 assi. Si tratta di una configurazione che consente all’anello smart di raccogliere un gran numero di dati in tempo reale, offrendo all’utente aggiornamenti costanti su vari parametri della salute.

Amazfit Helio Ring: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit Helio Ring è disponibile in pre-ordine con un prezzo consigliato di 299 euro e la possibilità di scegliere tra due taglie. La data di uscita ufficiale è fissata per il 12 luglio (ma le consegne sono previste a partire dalla settimana successiva).

Acquistandolo su Amazon c’è sempre la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni. Anche chi non ha mai provato uno smart ring, quindi, può valutare l’acquisto di Helio Ring con la garanzia di poterlo restituire (anche nel caso in cui la taglia scelta sia sbagliata.

Attualmente, sono disponibili anche una serie di bundle con Helio Ring abbinato a uno smartwatch Amazfit come Balance, Cheetah Pro, T-Rex Ultra-B/Ultra-S. Per chi opta per il bundle c’è la possibilità di ottenere un risparmio sulla spesa complessiva.