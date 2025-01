Amazfit Active 2 disponibile negli USA, presto arriverà anche in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

AL CES 2025 Amazfit ha presentato il nuovo Amazfit Active 2, uno smartwatch per monitorare i propri parametri vitali e i progressi nell’attività sportiva ma senza trascurare il design. Disponibile in due versioni, una Standard e una Premium (anche con cinturini in pelle), da febbraio arriverà anche in versione Global a un prezzo davvero molto interessante.

Amazfit Active 2: scheda tecnica

L’Amazfit Active 2 ha un display AMOLED circolare da 1,32 pollici con risoluzione 466×466 pixel e luminosità di picco di 2.000 nit. A protezione dello schermo un vetro zaffiro per la versione Premium e un vetro temperato 2.5D con rivestimento anti impronta per quella Standard.

Tra le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali ci sono quelle per il controllo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e temperatura cutanea. Non mancano, naturalmente, le opzioni per tenere sotto controllo anche i livelli di stress, quelle per monitorare la qualità del sonno e quelle per la salute della donna con il controllo del ciclo mestruale.

Per garantire rilevazioni più precise, questo smartwatch utilizza un sensore BioTracker 6.0 sviluppato per raccogliere dati con maggiore precisione rispetto alla passata generazione.

Per quanto riguarda, invece, il controllo dell’attività fisica, questo dispositivo può essere utilizzato per monitorare le performance in 164 attività sportive differenti tra cui: corsa, camminata, ciclismo, sci, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 ATM), palestra, boxe, danza, calcio, tennis, sport invernali e molto altro ancora.

Sempre per gli sportivi è interessante sottolineare la presenza di Zepp Coach un sistema che permette di creare programmi di allenamento personalizzati in base alle prestazioni e ai tempi di recupero.

Il dispositivo è inoltre compatibile con molte app per il fitness di terze parti come Adidas Running, Strava, Komoot, Relive, Google Fit e Apple Salute, che aiutano l’utente a organizzare al meglio gli allenamenti archiviando ordinatamente i dati raccolti.

Le modalità più classiche, da utilizzare nella vita di tutti i giorni, comprendono, il Meteo, le mappe, il controllo delle notifiche e della musica sullo smartphone, la possibilità di rispondere alle chiamate con microfono e speaker integrati (solo su Android) i promemoria vocali e molto altro.

Molto interessante ZeppFlow un sistema smart di gestione dell’orologio che consente agli utenti di svolgere diverse operazioni utilizzando i comandi vocali, come rispondere ai messaggi istantanei (solo su Android).

Per quanto riguarda connessioni troviamo il Bluetooth 5.2 LE e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il modello Premium ha anche il chip per l’NFC, utile per effettuare pagamenti contactless.

Sul fronte dell’autonomia, stando alle indicazioni del produttore, questo dispositivo garantisce 10 giorni di utilizzo tipico, 5 giorni di utilizzo intensivo e fino a 21 ore con i sistemi di geolocalizzazione attivi.

Amazfit Active 2: prezzo e disponibilità

Amazfit Active 2 al momento è disponibile in pre-ordine solo negli USA ma arriverà in versione Global il prossimo febbraio e sarà acquistabile direttamente dal sito ufficiale dell’azienda produttrice e presso i principali rivenditori sul territorio al prezzo consigliato di: