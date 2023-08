Fonte foto: Amazfit

Scegliere uno smartwatch di buon livello, utile sia per il monitoraggio dei parametri vitali che per quello dell’attività sportiva, non è semplice e bisognerà necessariamente optare per dispositivi di qualità, che sappiano offrire misurazioni precise, che siano semplici da usare e che, naturalmente, non costino un patrimonio. La cosa è più facile a dirsi che a farsi e il mercato è denso di offerte più o meno interessanti che bisogna valutare con cura, per non pentirsi del proprio acquisto.

Tra i dispositivi più interessanti in commercio troviamo sicuramente Amazfit GTR 3 Pro che per le prossime ore è disponibile in super offerta su Amazon a poco meno di 150 euro.

Amazfit GTR 3 Pro – Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva

Amazfit GTR 3 Pro: scheda tecnica

Amazfit GTR 3 Pro ha un display AMOLED da 1,45 pollici, con risoluzione 480×480 pixel e luminosità di picco di 1.000 nit.

Questo smartwatch può monitorare il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, la qualità del sonno e il ciclo mestruale tramite rilevazione della temperatura corporea basale (BTT).

Amazfit GTR 3 Pro è in grado di monitorare 150 attività sportive, tra le quali anche il nuoto in acque libere o in piscina, grazie alla resistenza di questo smartwatch alle immersioni fino a 5 ATM.

Non mancano le funzionalità più classiche per uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone e la riproduzione musicale anche senza telefono connesso, grazie allo spazio di archiviazione interno nel quale è possibile caricare i propri brani preferiti.

Altra caratteristica interessante riguarda Amazon Alexa disponibile anche offline, in modo che l’utente possa chiedere informazioni al proprio smartwatch anche in assenza di connessione.

Tra le connessioni troviamo il WiFi, il Bluetooth 5.0 le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS. Integrati sullo smartwatch anche microfono e speaker, in modo che gli utenti possano rispondere alle chiamate senza il bisogno di tirare fuori il telefono dalla tasca.

La batteria, da 450 mAh, con il produttore che promette fino a 12 giorni di autonomia senza GPS che scendono a 6 giorni utilizzando i servizi per il rilevamento della posizione.

Il sistema operativo è ZeppOS, sviluppato in casa da Amazfit, ma nonostante ciò le app a disposizione sono molte.

Amazfit GTR 3 Pro: l’offerta su Amazon

Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch completo, con un prezzo di listino di 199,90 euro, ma grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile acquistarlo a 149,99 euro (-25%, -49,91 euro), uno sconto molto interessante per chi è in cerca di un orologio intelligente per fare un po’ tutto e bene.

