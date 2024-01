Amazfit GTR Mini: piccolo, potente e con un prezzo irripetibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Amazfit

Amazfit GTR Mini è lo smartwatch ideale per chi ha bisogno di un dispositivo semplice e con tutte le funzionalità per tenere sotto controllo i propri parametri vitali e i progressi durante l’attività sportiva.

Essendo una versione "mini" è anche un prodotto compatto e dalle dimensioni contenute, con un look essenziale e in grado di adattarsi tranquillamente a ogni situazione, anche quelle più formali

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, può essere acquistato a meno di 100 euro e con uno sconto del genere l’affare è servito.

Amazfit GTR Mini– Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva

Amazfit GTR Mini: scheda tecnica

Amazfit GTR Mini ha un display AMOLED circolare da 1,28 pollici, con risoluzione 416×416 pixel.

Il sistema operativo è Zepp OS (sviluppato da Amazfit), e garantisce l’accesso a uno store digitale piuttosto fornito per scaricare tantissime applicazioni differenti.

Tra le funzionalità principali di questo smartwatch ci sono quelle per il monitoraggio dei parametri vitali con la possibilità di tracciare la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, la qualità del sonno e il ciclo mestruale (con le informazioni sull’ultima mestruazione che dovranno essere inserite dall’utente).

Per gli sportivi, invece, le possibilità sono altrettante e Amazfit GTR Mini permette di monitorare più di 120 attività differenti, tra cui: corsa, ciclismo, esercizi in palestra, sport sul ring (Boxe, Judo, Karate ecc), sport con la palla (calcio, basket, pallavolo, rugby, tennis ecc), nuoto (il device è resistente fino a 5 ATM) e molto altro ancora.

Non mancano nemmeno la gestione delle notifiche dello smartphone e il controllo dei contenuti in riproduzione. Tra le connessioni ci sono il Bluetooth 5.2 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS.

L’autonomia stimata è di circa 14 giorni in caso di utilizzo tipico, che scendono a 7 giorni in caso di un utilizzo più intenso (entrambe senza GPS). Attivando i servizi per la geolocalizzazione, invece, ci si attesta intorno alle 15 ore di autonomia.

Amazfit GTR Mini: l’offerta su Amazon

Amazfit GTR Mini è un ottimo smartwatch, funzionale, elegante e con buona parte delle opzioni per il monitoraggio dei parametri vitali e quelle per l’attività sportiva già viste sui device Amazfit di categoria superiore ma che, in questo caso, trovano posto su un orologio compatto e dal design discreto.

Ed è proprio questo il fulcro della versione Mini, che rappresenta la soluzione ideale per chi ha bisogno di un dispositivo che sia anzitutto leggero, poco ingombrante e da acquistare a una cifra ragionevole.

Il prezzo di listino è di 129,90 euro, ma con le offerte su Amazon si scende a 99,90 euro (-23%, -30 euro), un’offerta che potrebbe fare la gioia di molti.

Amazfit GTR Mini– Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva