Fonte foto: Amazfit

Amazfit GTR 3 Pro è uno smartwatch dalle grandi potenzialità; versatile e funzionale, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un device di qualità, con tante utilissime funzioni, da acquistare a un prezzo ragionevole.

Con le offerte Amazon questo dispositivo può essere acquistato a poco più di 150 euro, e con uno sconto così l’affare è servito e deve essere colto al volo.

Amazfit GTR 3 Pro – Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva

Amazfit GTR 3 Pro: scheda tecnica

Amazfit GTR 3 Pro ha un display AMOLED circolare da 1,45 pollici, con risoluzione 480×480 pixel. Molte le possibilità di personalizzazione, con 23 quadranti modificabili dall’utente per dare al proprio smartwatch un look unico e in linea col proprio gusto personale.

Il sistema operativo è Zepp OS, sviluppato direttamente da Amazfit, e permette di accedere a uno store con tantissime applicazioni da scaricare per espandere ulteriormente le potenzialità del device.

Per quanto riguarda le funzionalità, non mancano naturalmente quelle per il monitoraggio dei parametri vitali con la possibilità di tracciare l’attività cardiaca, controllare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, la qualità del sonno e addirittura il ciclo mestruale misurando la temperatura corporea basale (BTT), che varia in base alla fase mestruale.

Molte anche le funzioni per gli sportivi, con la possibilità di monitorare più 150 attività, tra le quali corsa, ciclismo, esercizi in palestra e nuoto, grazie alla resistenza di questo smartwatch alle immersioni fino a 5 ATM.

Presenti anche tutte le classiche opzioni di uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone e la riproduzione musicale (anche offline). Inoltre Amazfit GTR 3 Pro è compatibile anche con Amazon Alexa, che è disponibile anche in assenza di connessione.

Tra le connessioni disponibili ci sono il WiFi, il Bluetooth 5.0 e il GPS (ma anche GLONASS, Galileo, BDS e QZSS). Lo smartwatch ha anche microfono e speaker, che possono essere utilizzati per rispondere alle chiamate senza il bisogno di prendere lo smartphone.

L’autonomia dichiarata dal produttore è di 12 giorni di utilizzo senza GPS e 6 giorni attivando il GPS.

Amazfit GTR 3 Pro: l’offerta su Amazon

Amazfit GTR 3 Pro è un ottimo smartwatch, con tantissime funzionalità interessanti pronte ad aiutare gli utenti in qualsiasi situazione. Parliamo di una delle soluzioni più complete sul mercato che si adatta facilmente alle varie esigenze e le soddisfa in pieno.

Il prezzo di listino è di 199,90 euro, ma con le offerte su Amazon si scende a 159 euro (-20%, -40,90 euro), l’occasione perfetta per portare a casa un grande smartwatch senza spendere un capitale.

