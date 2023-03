Amazfit T-Rex Ultra è il nuovo smartwatch indistruttibile

Quello degli smartwatch "ultra" è un nuovo mercato con sempre più proposte e, a differenza di quanto si creda, non è stato l’Apple Watch Ultra ad aprirlo: ben prima c’erano moltissimi modelli "estremi" di Garmin e altri produttori, tutti con un discreto pubblico di appassionati che li conosceva e li acquistava facendone i propri compagni di avventura. Ora arriva anche Amazfit T-Rex Ultra, ennesimo modello estremo, in grado di resistere a condizioni climatiche che, probabilmente, nessuno di noi vedrà mai.

Amazfit T-Rex Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo Amazfit T-Rex Ultra è uno smartwatch con schermo AMOLED da 1,39 pollici, rotondo e molto luminoso: arriva, infatti, ad un picco massimo di 1.000 nit di luminosità. E’ realizzato con materiali che puntano più alla resistenza che all’eleganza: cassa in acciaio, telaio in lega di polimeri e cinturino in robusto silicone.

Il risultato è un orologio in grado di resistere a ben 10 atmosfere di profondità di acqua (100 metri), a temperature fino a -30 gradi centigradi e restare acceso, grazie alla capiente batteria da 500 mAh, per ben 20 giorni consecutivi. L’autonomia scende a 80 ore in modalità endurance con il GPS acceso.

I sensori biometrici integrati in Amazfit T-Rex Ultra possono misurare la frequenza cardiaca, lo stress e la concentrazione di ossigeno nel sangue. Poi ci sono i classici sensori ambientali: luminosità, barometro, giroscopio, accelerometro.

Le attività sportive che possono essere monitorate da questo smartwatch sono ben 162, anche il nuovo in acqua come accennato prima, e anche senza smartphone al seguito grazie al GPS integrato.

Il prezzo di Amazfit T-Rex Ultra stupirà molti, perché è parecchio più elevato rispetto a quello degli altri modelli della famiglia Amazfit T-Rex: stiamo infatti parlando di 469,90 euro per l’Ultra, moltissimo rispetto ai 169,90 del T-Rex Pro e dei 229,90 del T-Rex 2.

Evidentemente, però, i materiali e i sensori utilizzati sul nuovo modello hanno fatto crescere parecchio il prezzo di listino che, comunque, resta ben al di sotto di quello di altri smartwatch Ultra più famosi.

