Amazfit T-Rex Ultra: lo smartwatch indistruttibile con uno sconto spaziale

Gli smartwatch super resistenti, anche definiti rugged, sono una delle ultime novità nel mondo dei wearable. Oramai sono sempre di più le aziende che stanno investendo in questo settore e una delle prime è stata sicuramente Amazfit. Il produttore cinese è diventato oramai un punto di riferimento in Italia grazie ai suoi orologi smart con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che assicurano un’affidabilità con pochi paragoni. Aggiornati continuamente con nuove funzionalità, permettono di tenere sotto controllo tantissimi parametri differenti e supportano tutte le modalità sportive che vuoi. Esattamente la descrizione dell’Amazfit T-Rex Ultra, lo smartwatch protagonista di questo articolo.

Come si può intuire dal nome, stiamo parlando di un orologio smart sui generis e con caratteristiche e funzionalità che non trovi in altri dispositivi. Non solo è molto utile nella vita di tutti i giorni, ma è anche super resistente e perfetto per le avventure all'aperto. Realizzato con materiali speciali, è in grado di funzionare anche a temperature bassissime.

Amazfit T-Rex Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi l'Amazfit T-Rex Ultra, uno dei prodotti di punta del brand cinese, a un prezzo di 349,69 euro, con uno sconto totale del 25% rispetto a quello di listino.

Amazfit T-Rex Ultra: scheda tecnica e funzionalità

L’Amazfit T-Rex Ultra è un orologio che cattura immediatamente l’attenzione. E non potrebbe essere altrimenti. Le caratteristiche sono uniche e soprattutto è realizzato con materiali speciali che lo rendono super resistente, sia alle cadute e urti, sia alle temperature estreme (da -40 gradi fino a 70 gradi). Lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione e avere la sicurezza che è sempre pronto ad aiutarti, anche grazie a un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per offrirti un posizionamento rapido e immediato. Lo schermo ha una luminosità che supera i 1.000 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le oltre 100 watch faces messe a disposizione da Amazfit.

Lo smartwatch è il perfetto compagno per le tue avventure grazie alle oltre 160 modalità sportive che hai a disposizione. Oltre a quelle classiche come la corsa, il nuoto (è anche impermeabile) e il ciclismo, ne trovi alcune veramente particolari, come ad esempio il paracadutismo, lo sci alpino e il motocross. Per ogni attività sportiva puoi raccogliere dati interessanti che puoi analizzare per migliorare le performance. Per conoscere al meglio l’ambiente che ti circonda, lo smartwatch è dotato anche di sensori che misurano l’altitudine, un barometro e la bussola.

Anche il monitoraggio della salute è di ultimissima generazione. Puoi tenere sotto controllo tutti i parametri vitali più importanti, dalla frequenza cardiaca, alla saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa anche se sei troppo stressato o se stai dormendo poco. Ogni mattino ricevi anche informazioni sulla tua salute, sul meteo e su eventuali appuntamenti sul calendario.

Chiudiamo con un’altra caratteristica speciale: la batteria. L’autonomia supera i 20 giorni con un utilizzo normale, e anche in condizioni estreme (troppo caldo o troppo freddo) assicura un’autonomia di circa 10 giorni. Nel momento del bisogno, l’Amazfit T-Rex Ultra è pronto ad aiutarti.

