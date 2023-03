Amazon Alexa: sono arrivate la routine sui profili Kids

Amazon prosegue nel suo piano di fidelizzazione del pubblico italiano nei confronti di Alexa, l’assistente vocale integrato in moltissimi dispositivi smart, come gli Echo, Echo Show e migliaia di altri prodotti di terze parti compatibili. Oltre al pubblico adulto, però, Amazon punta molto anche sui giovanissimi.

Dopo aver portato anche in Italia i profili Kids, a ottobre 2022, ora Amazon annuncia la possibilità per questi profili di usare le routine, cosa fino a ieri non permessa per motivi di sicurezza. I profili Kids, infatti, sono quelli pensati per i bambini tra i 3 e i 12 anni e hanno funzioni limitate rispetto ai normali profili per adulti.

Routine anche per i Kids

Come tutte le routine Alexa, anche quelle per i profili Kids non sono altro che una catena di comandi che vengono dati ad Alexa pronunciando una sola frase di attivazione. Le routine più classiche sono quelle del buongiorno e della buonanotte che, rispettivamente, accendono e spengono tutte le luci e tutti i dispositivi smart collegati allo smart speaker.

Con i bambini è possibile fare qualcosa di simile, ma personalizzando l’esperienza per il pubblico più giovane. Così, ad esempio, la routine del buongiorno di un profilo Kids prevederà l’accensione di una lampada, la lettura di una filastrocca o la riproduzione di una playlist per bambini, ad esempio una con le sigle dei cartoni animati.

La routine della buonanotte, invece, spegnerà gradualmente le luci, racconterà una fiaba al bambino e poi suonerà musica rilassante.

Non è possibile creare un profilo bambino su Amazon Alexa se non partendo da un profilo standard per adulto: è l’adulto che crea il Kid e ne autorizza il funzionamento.

Per creare un profilo Kid l’adulto deve aprire l’app di Alexa e andare su Impostazioni > Il tuo profilo e la tua famiglia > Aggiungi un’altra persona.

A questo punto dovrà inserire il nome del bambino, specificare che è un profilo Kid e inserire la data di nascita del nuovo membro. Infine dovrà fare tap su "Aggiungi".

Ma non è tutto: ora l’adulto dovrà tornare su "Il tuo profilo e la tua famiglia" e selezionare il profilo bambino appena creato, per poi fare tap su "Completa questi passaggi […]".

Una volta completati tutti i passaggi e date tutte le autorizzazioni il profilo del bambino sarà attivo e utilizzabile: basterà pronunciare la frase "Alexa, apri Amazon Kids!" e l’assistente vocale passerà al profilo per bambini.

A questo punto è possibile, sempre dall’app di Alexa, creare delle routine da utilizzare quando è attivo il profilo per i bambini. Si fa sempre nello stesso modo: cliccando su Altro > Routine > +.