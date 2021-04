Amazon annuncia una serie su Maradona: un cult per i fan del Pibe de Oro

Maradona – Sogno Benedetto è il titolo della nuova tv dedicata al grande talento del calcio. Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, lo show andrà in onda entro la fine del 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 Paesi del mondo. L’obiettivo è raccontare le imprese calcistiche e i momenti chiave della vita avvincente del Pibe de Oro.

La serie biografica sarà composta da 10 episodi della durata di un’ora circa. La lavorazione è stata complessa, perché si è scelto di perseguire scrupolosamente le orme del campione, tanto che il progetto ha alle spalle anni di lavorazione. Per rendere ancora più veritiera ogni puntata, la serie è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, luoghi cruciali per la vita del campione. Chi ama il calcio e vuole approfondire le imprese di Maradona troverà in questa serie tv tanti spunti e momenti indimenticabili da rivivere in streaming.

Serie tv Maradona – Sogno Benedetto: la trama

La serie tv su Diego Armando Maradona ripercorre in modo accurato i sessant’anni di vita del talento del calcio: dalle umili origini nel piccolo paese di Fiorito in Argentina, arrivando agli inizi della sua carriera nel Barcellona. Naturalmente non mancano i momenti fatidici legati al mondo del calcio, come il suo arrivo a Napoli, quando grazie al suo talento e carisma riuscirà a conquistarsi, non solo il cuore dei tifosi, ma anche la stima e l’affetto di tutta la città.

Ancora oggi, Maradona è ricordato come il campione, la persona capace di unire e risollevare le sorti di una intera comunità. Proprio in questi giorni si celebra il trentaduesimo anniversario del suo famoso riscaldamento durante il ritorno di Coppa Uefa, che vedeva il Napoli scontrarsi con il Bayern Monaco. Sulle note di Life is Life, prima che la partita cominci, Maradona ruba la scena a tutti con un allenamento che racchiude tutto il suo talento.

Questo è solo uno dei momenti della vita intensa di Maradona raccontati all’interno della serie tv. La serie narra anche il ruolo chiave del Pibe de Oro nel portare la sua nazionale a vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Serie tv Maradona – Sogno Benedetto: il cast

Tre attori interpretano Maradona nelle diverse fasi della sua vita Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).

Inoltre, nel cast troviamo Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani ma soprattutto Julieta Cardinali e Laura Esquivel, che vestono i panni di Claudia Villafañe, moglie di Diego Armando Maradona dal 1989 e dalla quale divorziò dieci anni dopo. Proprio l’ex moglie del campione, tra l’altro, tramite i suoi avvocati aveva cercato di bloccare la pubblicazione di Sogno Benedetto ritenendo che la sua immagine sia stata lesa dal racconto fatto dagli sceneggiatori.

La serie è scritta da Guillermo Salmerón e Silvina Olschansky. La regia è affidata in parte allo showrunner Alejandro Aimetta che si è occupato degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay; Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia (qui un approfondimento sulle location nella splendida Napoli di Maradona). Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.