Come vedere gratis la serie TV su Maradona

Ripercorrere la vita della leggenda del calcio Diego Armando Maradona attraverso gli episodi di una serie televisiva. Amazon Original rende omaggio al Pibe de Oro con Maradona: Sogno Benedetto, la serie tv in arrivo in streaming sulla piattaforma di Prime Video a partire dal 29 ottobre.

Si tratta di una serie di tipo biografico, che racconta le imprese e i momenti salienti della vita del calciatore argentino, che durante la sua carriera ha viaggiato in tutto il mondo ma ha lasciato parte del suo cuore a Napoli, che l’ha accolto e adottato. Il ruolo di Maradona viene quindi interpretato da tre diversi attori: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt, ognuno dei quali lo raffigura in una fase della sua vita, dall’infanzia all’età adulta. Per i fan del Pibe de Oro non resta che vedere la serie televisiva per emozionarsi e ripercorrere i passi del calciatore. Inoltre, c’è un modo per vedere Maradona: Sogno Benedetto gratis su Prime Video: ecco quale.

Maradona: Sogno Benedetto, la trama

La trama di Maradona: Sogno Benedetto ripercorre la vita del Pibe de Oro, partendo dalla sua infanzia a Villa Fiorito in Argentina. Lì il suo talento nel calcio verrà notato, fino a portarlo prima a Barcellona, in Spagna, e poi a Napoli, in Italia. Episodio dopo episodio, si ricostruiscono le tappe dell’evoluzione di questo campione calcistico, che avrà anche un ruolo cruciale nella nazionale argentina per vincere la Coppa del Mondo in Messico nel 1986.

Maradona: Sogno Benedetto, il cast

Per interpretare Maradona nelle diverse fasi della sua vita, dall’infanzia all’età adulta, sono stati scelti gli attori Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt. Nel cast troviamo anche Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (I diari della motocicletta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) e Peter Lanzani (El Clan, El Reino).

La serie biografica sulla leggenda del calcio è prodotta dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We. Le riprese sono state eseguite in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico. Lo showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay è Alejandro Aimetta, mentre Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia.

Maradona: Sogno Benedetto: dove e quando vederlo gratis

Maradona: Sogno Benedetto arriva in streaming il 29 ottobre su Prime Video, con i primi 5 episodi da 1 ora rilasciati sulla piattaforma. Venerdì 5 novembre saranno resi disponibili gli episodi 6 e 7, il 12 novembre l’episodio 8, il 19 novembre l’episodio 9 e il 26 novembre il numero 10.

Per chi ancora non è iscritto a Prime Video, c’è un modo per vedere la storia della leggenda del calcio gratis: iscriversi subito al programma Amazon Prime e usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

