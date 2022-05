Che cos'è il nuovo Amazon Style

Si chiama Amazon Style ed è il nuovo negozio fisico di Amazon, ha appena aperto a Los Angeles e al suo interno si vendono vestiti. Ma non nel modo tradizionale, perché Amazon Style è anche un esperimento tech, proprio come lo sono già stati i negozi Amazon Go ed Amazon Fresh.

Dentro Amazon Style, infatti, il cliente ha un’esperienza d’acquisto “mista“: un po’ fisica e un po’ online, tra cartellini tradizionali con taglia e prezzo e ben più moderni QR Code per le informazioni aggiuntive. Ma non solo: il cliente può anche scegliere di fare gran parte dell’esperienza d’acquisto al di fuori del negozio, direttamente su Amazon. Infine, all’interno del negozio Amazon cercherà di ottenere dei flussi di clienti e personale mai visti prima d’ora in uno store fisico. Insomma, Amazon Style si annuncia come qualcosa di completamente diverso dal solito ma è anche una grande scommessa perché, quando si parla di abbigliamento, nel cervello degli umani (e delle umane) scatta qualcosa che è molto difficile da ingabbiare in un algoritmo.

Come funziona Amazon Style

Amazon Style è un negozio di vestiti multimarca, dove il cliente può trovare capi d’abbigliamento di diverse firme e nelle varie taglie. E fin qui è tutto normale. Poi il cliente può gestire i suoi acquisti in modo molto meno tradizionale.

La cosa più semplice che può fare, ovviamente, è scegliere i capi su Amazon e poi andarli a provare in negozio. In alternativa, dentro Amazon Style, può scannerizzare i QR Code presenti su ogni capo d’abbigliamento per inserire il singolo vestito in una lista dei capi che vuole acquistare.

All’interno dei camerini, poi, il cliente trova un display dal quale può chiedere l’assistenza del personale: ad esempio può chiedere la misura successiva, o precedente, del capo che ha appena provato (e il cui QR ha appena scannerizzato).

Infine, sempre “in presenza" dentro il negozio Amazon Style, il cliente può confermare dall’app tutti i vestiti che intende comprare per trovarli poi alla cassa (portati dal personale presente in negozio), in modo che non debba girare per lo store pieno di prodotti in mano.

Questo particolarissimo rapporto tra cliente e addetto alle vendite può cambiare, e anche di parecchio, il modo in cui queste due figure si aggirano all’interno dei negozi. Pensate solo ad una cosa: quante volte siete andati in giro in un negozio con un pantalone in mano e inseguendo una commessa gridando “Scusiii… di questo c’è la 50?".

Non succederà più…

L’alternativa in Italia: Amazon prova prima

Se tutto questo vi affascina, sappiate che Amazon Style è un esperimento tutto americano: arriveranno di certo altri negozi di vestiti Amazon, ma per un lungo periodo saranno tutti negli Stati Uniti.

In Italia, però, potete iniziare a comprare vestiti su Amazon sfruttando “Prova Prima" (e paghi dopo): comprate i capi d’abbigliamento sul sito di Amazon e poi, da quando arrivano a casa vostra, avete una settimana di tempo per decidere se tenerli o restituirli.

