Black Friday 2023 Amazon: le prime offerte sono già attive

Amazon ha annunciato ufficialmente le date per il Black Friday, il più grande evento dedicato alle offerte che si tiene ogni anno a fine novembre. Il Black Friday 2023 è fissato per il 24 novembre, ma per quest’edizione il sito di e-commerce ha voluto fare le cose in grande. Non uno, non due, non tre, ma ben una settimana di offerte dedicate a tutti gli utenti e con migliaia di prodotti al minimo storico e per risparmiare centinaia di euro. In attesa del 17 novembre, però, Amazon ci ha voluto già deliziare con alcune promo in esclusiva disponibili solo fino al 16 novembre. Si tratta di offerte speciali dedicate ad alcuni prodotti per la smart home, come ad esempio l’Echo Pop, l’ultimo smart speaker dell’azienda di Seattle che trovi in offerta con uno sconto che sfiora l’70%. Non stiamo esagerando: acquistandolo oggi, oltre a sfruttare lo sconto fisso del 38% presente in pagina, ne puoi ottenere anche uno in regalo aggiungendo semplicemente il codice "ECHOPOP" in fase di acquisto. Insomma, una promo da cogliere al volo. In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle migliori offerte per il Black Friday 2023 già attive su Amazon, mentre, cliccando sul link presente qui in basso, accedi alla pagina attiva sul sito di e-commerce dedicata all’evento.

AMAZON BLACK FRIDAY 2023

Echo Pop

Echo Pop: prendi 2 paghi 1. Come funziona l’offerta

Una delle migliori offerte attive in questi giorni su Amazon. Non stiamo esagerando e ti spieghiamo il motivo. Su Amazon trovi l’Echo Pop, il nuovo smart speaker di Amazon dalle dimensioni ridotte e perfetto per trasformare la tua abitazione in uno smart home, in offerta con uno sconto che non hai mai visto prima. Si tratta di una promo prendi 2 e paghi uno. Vediamo come funziona. L’Echo Pop ha un costo di listino di 54,99€ e oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 38% a 34 euro. La promo che anticipa il Black Friday e che resta attiva fino alle ore 17:00 del 16 novembre, però, permette di fare un super affare. Aggiungendo due dispositivi nel carrello e inserendo il codice "ECHOPOP" in fase di acquisto, li paghi solamente 34,98€ invece di 109,98€. Oltre a risparmiare più di 70€ sul prezzo di listino, approfitti anche di uno sconto che sfiora il 70%.

Con l’Echo Pop trasformi la tua abitazione in una smart home in pochissimi minuti e spendendo pochissimo. Grazie allo smart speaker puoi gestire tutti i dispositivi intelligenti presenti nella tua abitazione come ad esempio le telecamere, il termostato smart oppure le lampadine. Per la configurazione e il montaggio basta seguire le indicazioni sull’app: ti bastano meno di cinque minuti.

Echo Pop

Echo Show 5: come funziona l’offerta Black Friday 2023

Non solo Echo Pop. Tra le offerte che anticipano la settimana del Black Friday trovi anche questa che riguarda l‘Echo Show 5 di terza generazione. Si tratta dello smart speaker di Amazon dotato anche di schermo touch e questa nuova versione ha un audio migliorano, un microfono aggiuntivo per una migliore reattività dell’assistente vocale e un processore più performante. Questo smart speaker permette una gestione intelligente di tutti i dispositivi presenti in casa e puoi anche riprodurre i video dei tuoi canali YouTube preferiti. L’offerta che trovi per il Black Friday ricalca quella vista in precedenza.

Aggiungendo due Echo Show 5 nel carrello e applicando il codice promozionale "ECHOSHOW5", li paghi solamente 109,98€. Praticamente è come averne gratis. La promo è valida fino al 16 novembre alle ore 17:00 e in questi giorni è uno dei prodotti più venduti sul sito di e-commerce.

Echo Show 5

Echo Pop + Meross Smart Plug: offerta, prezzo e sconto

Altra offerta che anticipa il Black Friday e che riguarda dei dispositivi per la smart home. Questa volta la promo è per questo ottimo bundle che comprende due Echo Pop più la presa smart Meross. Il tutto a un prezzo di 39,98€, con un risparmio di decine di euro rispetto alla somma dei prezzi dei singoli prodotti. Questo bundle ti permette di avere una casa decisamente più intelligente e grazie alla presa smart di Meross puoi anche controllare i consumi dell’elettricità. A questo prezzo è una promo da non farsi scappare.

Echo Pop + presa smart Meross