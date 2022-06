Amazon Blink Video Doorbell è arrivato in Italia: quanto costa

Presentato a fine settembre dell’anno scorso come evoluzione del precedente Ring Video Doorbell Pro 2, adesso Amazon Blink Video Doorbell è finalmente arrivato anche in Italia ed è perfettamente integrato con il già esistente ecosistema Amazon, quindi utilizzabile al 100% sin da subito.

Alcune delle caratteristiche migliori di Blink Doorbell, infatti, passano dal cloud Amazon e richiedono un abbonamento mensile. Altre funzioni, invece, richiedono il Sync Module di Blink, che in molti hanno già in casa perché hanno precedentemente installato un impianto di videosorveglianza firmato Blink. Insomma, come è facile capire il nuovo campanello smart di Amazon è un tassello di un ecosistema molto ricco di dispositivi e configurabile nei minimi dettagli, in base alle proprie esigenze. La sua funzione principale, però, è sempre la stessa: farci vedere, anche da remoto, chi ha bussato alla nostra porta.

Amazon Blink Video Doorbell – Campanello smart

Blink Video Doorbell caratteristiche tecniche

Il Blink Video Doorbell di Amazon è un videocitofono smart: è dotato di una videocamera Full HD 1080p, con visione notturna a infrarossi, sensore di prossimità e audio bidirezionale.

E’ un dispositivo senza fili (funziona a batteria) e può essere collegato ai cavi del citofono già presenti. Questo ci permette di aprire la porta tramite l’app di Amazon, dopo aver visto (sempre tramite l’app) chi ha bussato alla porta.

L’audio bidirezionale e il video in diretta “on demand" richiedono il collegamento del Video Doorbell ad un Sync Module di Blink, non incluso in confezione. Senza questo modulo aggiuntivo le due funzioni sono utilizzabili solo se qualcuno suona il campanello o si avvicina alla porta e viene rilevato dal sensore di movimento.

Al Sync Module è anche possibile collegare una chiavetta USB, per salvare le registrazioni video effettuate. Oppure, se si ha un abbonamento al cloud di Amazon, è possibile salvarle sui server e accedervi tramite l’app, da remoto. Non serve nulla, invece, per ricevere le notifiche sull’app di Amazon.

Chiaramente anche il Blink Video Doorbell è pienamente compatibile con Amazon Alexa, quindi potremo attivarlo con la voce o chiedere ad uno smart display compatibile di mostrarci cosa vede il campanello di casa, ogni volta che lo vogliamo.

