Amazon ha reso disponibile anche in Italia una funzionalità molto utile: la possibilità di fare chiamate e videochiamate di gruppo sfruttando i suoi dispositivi Echo ed Echo Show. Cioè lo gli smart speaker e smart display di Amazon, che sono in grado di connettersi tra loro sia da una stanza all’altra della casa che da remoto.

La grande novità, però, è che adesso è possibile connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, purché siano tutti dispositivi Amazon. Le videochiamate di gruppo sono disponibili in Italia, Stati Uniti, Austria, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Spagna e Regno Unito e questo rende possibile agli utenti di Amazon videochiamare anche amici e parenti all’estero. Ovviamente il tutto funziona anche tramite i comandi vocali di Alexa, quindi ci basterà dire “Alexa, chiama la mia famiglia” per lanciare una videochiamata verso tutto il gruppo Famiglia. Ecco come funzionano le videochiamate di gruppo di Amazon.

Videochiamate di gruppo Amazon: i dispositivi compatibili

Per faer le videochiamate di gruppo con Amazon è necessario che tutti gli utenti da chiamare abbiano un dispositivo Amazon Echo, Echo Dot o Echo Show. Naturalmente con Echo ed Echo Dot non c’è il video, quindi si potrà fare solo una semplice chiamata audio, ma si potrà partecipare comunque ad una videochiamata di gruppo, solo che non si vedranno gli altri e gli altri non vedranno noi.

La cosa estremamente interessante, poi, è che è possibile comprare gli Amazon Echo per fare un regalo last minute con il 50% di sconto. Al momento, invece, non è ancora possibile usare l’app di Amazon Alexa per smartphone per fare videochiamate di gruppo: serve quindi comprare un dispositivo Echo.

Come si fanno le videochiamate su Amazon

Fare una videochiamata con Amazon è molto semplice: è sufficiente che uno dei sette partecipanti crei un gruppo, inserendo tutti gli altri al suo interno, e poi chiami il gruppo.

Per creare un gruppo è necessario aprire l’app di Alexa per Android o iOS, andare su “Comunicazione“, fare tap sull’icona in alto a destra (quella a forma di omino) e poi scegliere “Aggiungi azione” e “Aggiungi gruppo“. A questo punto potremo sceglere quali membri inserire nel gruppo, per poi dargli un nome e salvarlo.

Una volta che il gruppo è stato costituito, lo possiamo chiamare usando i comandi vocali: “Alexa, chiama [nome gruppo]“. Se avremo a disposizione un Echo Show lanceremo una videochiamata, se avremo un Echo o Echo Dot lanceremo una chiamata solo audio.