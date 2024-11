C’è un modo tutto nuovo per usare Amazon Alexa, per comandare la Smart Home e anche per guardare film e serie TV in streaming. Il colosso dell’ecommerce, infatti, ha lanciato un nuovo dispositivo Echo con schermo touch: è Amazon Echo Show 21, che scavalca Echo Show 15 nella fascia alta dei dispositivi Echo Show. Il modello da 15 pollici, in più, viene aggiornato alla seconda generazione, e migliora per molti aspetti.

Entrambi i dispositivi sono già disponibili, ovviamente su Amazon, anche in Italia, a prezzi un po’ superiori a quelli della generazione precedente a causa di componenti aggiuntive che prima non erano disponibili, come l’hub Matter.

Amazon Echo Show 21

Amazon Echo Show 15

Amazon Echo Show 21: caratteristiche e prezzo

Amazon Echo Show 21 è un prodotto nuovo, ma l’idea è già nota: offrire agli utenti di Amazon Prime uno schermo in più (in questo caso da 21 pollici) per vedere i contenuti in streaming, tipicamente in cucina, e per comandare in modo efficace tutti i dispositivi smart della casa.

Rispetto alla prima generazione di Echo Show 15, il nuovo Echo Show 21 ha un sistema audio più potente e più efficace, con due woofer e due tweeter, utile sia durante la visione di contenuti online che durante le videochiamate, che si possono fare con una nuova videocamera da 13 MP, grandangolare ma con zoom software fino a 3,3X.

La gestione delle connessioni, su Echo Show 21, è molto curata. Ci sono il WiFi 6E, il Bluetooth e tutti i principali standard per la domotica: Matter, Thread e Zigbee. Echo Show 21, quindi, può fare da hub per tutti i dispositivi smart già presenti in casa, permettendoci di fare ordine nella giungla di connessioni necessarie alla Smart Home.

Il nuovo device, quindi, può essere usato come un enorme pannello di controllo touch della casa intelligente, anche grazie alla dashboard che mette a portata di dito tutti i dispositivi preferiti.

Per la visione dei contenuti, invece, c’è la Fire TV integrata e, di conseguenza, è possibile installare tutte le principali app di streaming e non solo Prime Video. Infine, c’è anche il telecomando vocale Alexa, lo stesso già visto negli altri device Fire TV di amazon.

Amazon Echo Show 21 è già in vendita, con consegna in un giorno, al prezzo di 439,99 euro.

Amazon Echo Show 21

Amazon Echo Show 15 seconda generazione: caratteristiche e prezzo

Amazon Echo Show 15 arriva alla seconda generazione, sostituendo il modello in vendita da settembre 2021. Esteticamente è quasi irriconoscibile, ma sotto la scocca migliora in molti componenti.

Dal punto di vista tecnico, infatti, il nuovo Echo Show 15 è identico all’Echo Show 21, quindi rispetto al modello del 2021 ha un suono migliore, l’hub evoluto per la Smart Home, la videocamera migliorata, la connessione WiFi 6E.

Tutte le funzioni già viste sul modello da 21 pollici tornano anche su questo da 15, seconda generazione, ma il prezzo è più contenuto: 329,99 euro. Si tratta di un prezzo maggiore rispetto ai 249,99 euro chiesti per la prima generazione, ma include anche i supporti per il montaggio a parete che nel dispositivo precedente andavano comprati a parte.

Amazon Echo Show 15