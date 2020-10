Creare un account Amazon è gratuito e veloce. Non richiede il pagamento di alcun abbonamento (se vuoi puoi aderire al programma Prime ma non è obbligatorio per acquistare su questo portale) nè e non ha vincoli di alcun tipo. Tuttavia è necessario essere registrati se vuoi acquistare su uno dei marketplace più importanti a livello nazionale e internazionale.

Non ci sono infatti formule “ospite” per acquistare su Amazon tant’è che al momento del pagamento la piattaforma richiede i dati di accesso (indirizzo email e password) oppure la registrazione di un nuovo account immediatamente utilizzabile. Nel secondo step di registrazione, puoi inserire i dati di pagamento, associando al tuo account una carta che potrai sempre eliminare o cambiare durante i tuoi acquisti. Non preoccuparti: inserendo i dati non pagherai nulla fino ai tuoi acquisti!

Come registrarsi su Amazon

Se vuoi sapere come registrarsi su Amazon il processo è molto semplice. Entra su Amazon.it e posizionati con il mouse su “Ciao, Accedi Account e liste” e clicca su “Nuovo cliente? Clicca qui”. Comincerà il processo di iscrizione in due soli step.

Dovrai inserire solo nome, e-mail, password e fare la Verifica Password (arriverà una e-mail di conferma con link da cliccare). Ricordati di inserire una e-mail valida e che utilizzi spesso, perchè Amazon ti invierà e-mail di sintesi dei tuoi acquisti, ma anche newsletter promozionali.

A quel punto il tuo account è pronto ma dovrai completarlo con indirizzo e metodo di pagamento così quando vorrai acquistare un prodotto ti ritroverai già questi campi nella scelta. Al tuo primo login (sarai già dentro dopo la registrazione) clicca su “Account e liste” sempre in alto a destra e dal menu che si aprirà scegli il pulsante “Opzioni di pagamento”.

Una volta che il tuo account è stato aperto e il tuo metodo di pagamento impostato, potrai effettuare i tuoi acquisti. Ricorda che puoi inserire carte di credito, di debito, prepagate o i dati del tuo conto (ma non tutti i prodotti concedono il pagamento tramite questa ultima modalità). Fatto questo dovrai fornire anche un indirizzo di fatturazione.

Vantaggi di registrarsi su Amazon

La registrazione ad Amazon ti permette di avere accesso a tantissimi prodotti venduti o direttamente da Amazon oppure da venditori esterni. Nel primo caso Amazon gestisce direttamente spedizioni e consegne, nel secondo caso dovrai rivolgerti ai rivenditori nel caso in cui avessi bisogno di ulteriori informazioni o di assistenza post vendita.

Quando cerchi un prodotto su Amazon, il portale ti restituisce una serie di risultati che incrociano la tua richiesta sulla base delle parole che hai scelto. Puoi acquistare prodotti che provengono dall’Italia o dall’estero, potendo contare sull’assistenza Amazon qualora qualcosa non andasse a buon fine.

La registrazione ad Amazon ti permette di rimanere aggiornato su eventi e promozioni speciali che il marketplace attiva durante l’anno, come gli Amazon Prime Day, giornate di sconti speciali su prodotti Prime, oppure in occasione di Black Friday o saldi stagionali. Sono opportunità di acquisto di cui solo chi ha un account Amazon può approfittare.

Amazon: registrazione a Prime

Acquistare su Amazon non ha costi, non devi pagare abbonamenti ma solo le spese di spedizione su un prodotto o sui prodotti aggiunti al carrello. Tuttavia, se la tua frequenza di acquisto diventa parecchio alta, dovresti considerare la possibilità di registrarti al servizio Prime che, tra i tanti vantaggi che offre, ti dà la possibilità di avere la spedizione gratuita su tantissimi prodotti.

Amazon Prime è a pagamento, l’abbonamento è annuale di 36 euro (oppure puoi scegliere di pagare 3,99 euro al mese) e si rinnova automaticamente ogni anno (puoi scegliere di disdire in qualsiasi momento e potrai continuare ad utilizzare il servizio fino alla sua scadenza). Milioni di utenti in tutto il mondo sfruttano questo servizio che in Italia conta tantissimi abbonati in virtù dei suoi vantaggi, tra cui la consegna veloce in 1 giorno su centinaia di prodotti.

Su Amazon la registrazione a Prime è molto veloce ed è immediata. Ti basta visitare la pagina dedicata ad Amazon Prime, accedere al tuo account Amazon per avere una prova gratuita di 30 giorni e impostare il metodo di pagamento. Dopo 30 giorni di prova gratuita, infatti, l’abbonamento si attiva e ti basteranno pochi acquisti per ammortizzare il costo totale dell’abbonamento di 36 euro l’anno.