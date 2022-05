Amazon Fire 7 ufficiale: caratteristiche e prezzo del nuovo tablet

Da oggi c’è un nuovo dispositivo della gamma Fire: Amazon ha appena annunciato l’arrivo del tablet Fire 7 2022, che va ad aggiornare l’ormai datato modello precedente con un nuovo hardware più moderno, più memoria RAM e una batteria che dura di più.

Come il precedente modello, comunque, anche il Fire 7 2022 è un tablet con schermo da 7 pollici pensato principalmente per l’intrattenimento, dalla visione di film e serie TV (non solo quelli di Amazon Prime Video) alla lettura di e-book (in versione Amazon Kindle). Non manca la possibilità di usare le app social e quelle per le videochiamate, da effettuare con la videocamera integrata. Come tutti i tablet Amazon Fire, però, il sistema operativo è una versione di Android personalizzata da Amazon e non è possibile usare il Play Store di Google. Ma le app compatibili non mancano: ci sono tutte quelle più famose.

Amazon Fire 7: caratteristiche tecniche

Amazon Fire 7 è un tablet con schermo da 7 pollici LCD. Il nuovo processore è il 30% più veloce di quello usato sul precedente modello, che aveva anche la metà della memoria: adesso Fire 7 è dotato di 2 GB di RAM e 16 o 32 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

La batteria, più capiente rispetto al modello precedente, ha un’autonomia dichiarata del 40% in più e la ricarica è a 5 watt (il caricatore è incluso nella confezione). Le fotocamere sono due, una anteriore e una posteriore, entrambe da 2 MP.

Moltissime le app compatibili, tra le quali la gran parte di quelle di streaming (Prime Video, Netflix, Disney+, Amazon Music, Now, Spotify), Zoom, Twitch, i social come Tiktok e Facebook. Infine, il Fire 7 non è un Kindle ma ha la modalità Kindle, quindi è ottimizzato per la lettura dei libri elettronici in questo formato.

Amazon Fire 7: quanto costa

Amazon Fire 7 è stato annunciato anche per il mercato italiano, ma arriverà e sarà realmente disponibile solo dopo il 29 giugno. Tuttavia, è già possibile preordinarlo al prezzo di partenza di 79,99 euro.

Amazon Fire 7 – Nuovo modello 2022 – Versione da 16 GB