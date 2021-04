Amazon Fire TV Stick: quali sono le funzioni smart disponibili

Chiunque abbia un vecchio televisore può trasformarlo in uno smart TV grazie all’uso di appositi device che offrono tutte le funzioni più utili. Tra questi dispositivi c’è la Fire TV Stick di Amazon, che si collega facilmente alla presa HDMI del televisore e offre tutte le funzionalità smart a un prezzo contenuto.

Il Fire TV Stick agisce come un mini computer dotato di un proprio sistema operativo che consente di installare e utilizzare diverse applicazioni, dalle app di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube, fino a giochi e browser per navigare in Internet. Si potrà scegliere tra tre tipologie di chiavette quali Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K, oltre al Fire TV Cube: i lettori multimediali offrono diverse qualità di risoluzione e streaming, oltre che un telecomando che supporta i comandi vocali dell’assistente Alexa. I Fire TV Stick sono utili anche a chi possiede già una smart TV e un dispositivo Echo, grazie alle funzionalità aggiuntive pensate per chi dispone di entrambi i device.

Fire TV Stick: app e giochi gratis per la Tv

Le principali funzioni smart di Fire TV Stick riguardano sicuramente la possibilità di scaricare e installare le principali app per lo streaming audio e video anche su un vecchio televisore. Dopo aver collegato la chiavetta alla presa HDMI della TV, dall’app store di Amazon si potranno scaricare diverse applicazioni come Netflix, Disney+, Infinity, Timvision, Dazn, YouTube, Spotify, Crunchyroll e Tuneln Radio. Non mancano poi i giochi gratuiti da usare direttamente dal televisore, tra cui l’intramontabile Tetris, Pac-Man 256, Asphalt 8, Crossy Road o ancora Pinball.

Un’altra funzione smart molto apprezzata consente di inviare i contenuti da smartphone e tablet direttamente al televisore, utilizzando le apposite app come AllCast o LocalCast. In questo modo, si potranno vedere foto e video dal device mobile direttamente sulla TV. Oltre all’intrattenimento, sono presenti diverse app utili che consentono di navigare in Internet, come ad esempio Silk Browser e Firefox, o ancora l’applicazione Remote per avere mouse e tastiere virtuali e muoversi agevolmente in rete e nei menu.

Fire Tv Stick: comandi vocali e Alexa

Tra le funzioni smart più apprezzate dei device Fire TV Stick di Amazon ci sono il supporto dei comandi vocali grazie all’integrazione con l’assistente Alexa. Questa funzione rende i dispositivi interessanti non solo per chi ha un vecchio televisore, ma anche per chi possiede uno smart display Amazon Echo.

Collegando entrambi i dispositivi allo stesso account Amazon, si potranno usare i comandi vocali per chiedere ad Alexa di mettere in riproduzione un video, accendere o spegnere la radio, fare una ricerca in Internet e, se la funzione è supportata dai device, anche accendere o spegnere la TV, oppure controllare i dispositivi per la smart home connessi.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Modello 2021

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD