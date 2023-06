Amazon Prime Day 2023: ecco le date ufficiali e come funziona

Buone notizie per gli amanti dello shopping online e per tutti coloro che hanno la necessità di fare acquisti e stanno aspettando gli sconti: Amazon ha ufficializzato le date del Prime Day 2023. I giorni scelti sono quelli dell’11 e 12 luglio (dalla mezzanotte dell’11 luglio alle 23:59 del 12 luglio) e le regole saranno quelle già viste l’anno scorso.

Come ogni anno, si partecipa al Prime Day solo se si è iscritti ad Amazon Prime, l’abbonamento annuale di Amazon per le consegne veloci che include anche (almeno in Italia) la visione dei contenuti di Prime Video. Il piatto forte del Prime Day 2023 saranno le "Esperienze Prime Day", che saranno legate all’acquisto di alcuni prodotti e che non saranno più disponibili dopo la 48 ore di sconti di metà luglio.

Amazon Prime Day: come funziona

Il Prime Day di Amazon è, innanzitutto, una grande festa degli sconti. Chi è iscritto a Prime può usufruire di prezzi molto vantaggiosi in tutte le categorie merceologiche in vendita su Amazon: non solo l’elettronica, ma anche la moda, gli articoli per la casa, i giochi e i prodotti per i bambini.

Alcune offerte dureranno per tutte le 48 ore del Prime Day, altre per un solo giorno, alcune solo per poche ore. Per questo motivo è molto utile creare una lista dei desideri specifica per il Prime Day, in modo da monitorare le offerte in tempo reale. E’ anche possibile seguire un’offerta Prime Day, in modo da ricevere una notifica quando manca poco all’inizio dell’offerta.

Amazon Prime Day: le Esperienze

Le Esperienze Prime Day aggiungono un servizio ad un prodotto acquistato e sono a numero limitato. Ogni cliente che acquista l’esperienza può portare un accompagnatore, a meno che l’esperienza sia già per due persone.

Ci saranno esperienze legate alla musica, come l’escursione in barca all’sola di Ortigia, a Siracusa, insieme a Colapesce e Dimartino, per coloro che compreranno il vinile "La primavera della mia vita".

Ci saranno anche esperienze dedicate al Made in Italy, come il tour delle valli tra Assisi e Spello dove si produce l’olio extravergine d’oliva Gnavolini Raccolta Sapore.

Altre esperienze saranno legate al lifestyle, come l’escursione guidata in ebike nelle terre del Barolo con visita alla Cascina Lo Zoccolaio, riservata a coloro che acquisteranno un Barolo Magnum Lo Zoccolaio.

Amazon Prime Day: i vantaggi già disponibili

Oltre agli sconti e alle esperienze disponibili durante le 48 ore del Prime Day 2023, ci sono moltissimi altri vantaggi collegati che sono disponibili già da prima. Alcuni addirittura già da oggi.

Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime che fanno la spesa alimentare con Amazon Fresh possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti.

Dal 21 giugno i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited, potranno farlo gratuitamente per 4 mesi (poi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese).

Discorso identico per i podcast di Audible, ma per 3 mesi. Ancora tre mesi gratis per i nuovi abbonati a Kindle Unlimited, sempre a partire da oggi 21 giugno 2023.

Amazon Prime Day: sconti sui dispositivi Echo

Dal 10 luglio saranno disponibili sconti fino al 67% sui dispositivi Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63%, ancora dal 10 luglio, sui dispositivi Fire TV (anche su Fire TV Stick 4K). In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio, sconti anche su Ring Intercom.