Se sei un amante della lettura, Prime Reading è perfetto per te. Il servizio è incluso nell’abbonamento di Amazon Prime e ti permette di accedere gratuitamente a un catalogo di centinaia di ebook. Se sei già iscritto ad Amazon Prime, puoi scegliere subito i tuoi libri preferiti da leggere tra romanzi, fumetti e molto altro, senza costi aggiuntivi. Non sei ancora abbonato al servizio Amazon Prime? Nessun problema, puoi usufruire della prova gratuita di Prime Reading per 30 giorni.

Come funziona Amazon Prime Reading?

Con questo servizio puoi leggere gli ebook anche sul tuo smartphone o sul tuo tablet. Ecco come funziona Amazon Prime Reading: è sufficiente scaricare l’applicazione Kindle per Android e iOS e non c’è bisogno che tu abbia un e-reader. Una volta che hai scaricato l’applicazione, puoi consultare il catalogo di titoli disponibili su una pagina dedicata del sito di Amazon. Al momento però non ti aspettare una grande varietà di libri. Il catalogo di Prime Reader, infatti, è meno fornito di quello di Kindle Unlimited, il servizio sempre di Amazon dedicato a ebook e audiolibri che ha un costo di 9,99 euro al mese.

Differenze tra Prime Reading e Kindle Unlimited

Nel paragrafo precedente dedicato a come funziona il servizio di Amazon Prime per avere libri gratis abbiamo accennato a Kindle Unlimited. Vediamo ora nel dettaglio quali sono le differenze con Prime Reading. Innanzitutto Kindle Unlimited non è incluso nell’abbonamento di Amazon Prime. Per abbonarsi a questo servizio non è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, ma se sei abbonato puoi accedere gratuitamente al catalogo di Prime Reading.

Con Kindle Unlimited hai accesso a oltre un milione di titoli con una spesa di 9,99 euro al mese, mentre Prime Reading è gratuito. Se vuoi provare anche questo servizio di Amazon, ricordati che puoi usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Quali libri sono disponibili su Amazon Prime Reading?

Su Prime Reading puoi trovare un centinaio di titoli di diversi generi, tutti disponibili gratuitamente se sei iscritto ad Amazon Prime. Tra i vari ebook ci sono libri per adulti e per ragazzi come: La lunga notte del dottor Galvan di Pennac, Certi Momenti di Camilleri, Super Santos di Saviano, Harry Potter e la Pietra Filosofale e Tutto quello che non sai su Dragon Ball. C’è spazio anche per gli appassionati di fumetti di tutte le età con titoli della Disney e in lingua inglese della Marvel e di Star Wars. Per gli amanti dei viaggi ci sono le imperdibili guide della Lonely Planet. Inoltre, sono presenti tutta una serie di altre guide e manuali utili sui più svariati argomenti.

Quanto costa abbonarsi a Prime Reading?

Per poter leggere gratuitamente i titoli di Prime Reading devi essere iscritto ad Amazon Prime. L’iscrizione costa 36 euro per un intero anno oppure 4,99 euro per un mese. Puoi decidere anche di provare Amazon Prime per 30 giorni senza alcun costo. Terminato questo periodo puoi scegliere se rinnovare il servizio o meno. Se scegli Amazon Prime, puoi usufruire di tutta una serie di servizi, oltre a Prime Reading. Ecco i servizi offerti da Amazon Prime:

consegna in un giorno dei prodotti Prime;

consegna il giorno dell’uscita per libri, film, videogiochi e tutti i prodotti che si possono prenotare;

consegna gratuita per ordini inferiori a 29 euro;

Prime day, la giornata di sconti dedicati ai membri di Amazon Prime;

Prime Photos, lo spazio per l’archiviazione delle tue foto online;

Prime Video, il servizio di film e serie TV in streaming con produzioni originali realizzate da Amazon;

Twitch Prime, per avere ogni mese videogiochi e altri contenuti gratis;

accesso ad ulteriori offerte speciali e sconti esclusivi.

Come si riconoscono gli ebook di Prime Reading?

I titoli disponibili su Prime Reading li puoi trovare tutti semplicemente accedendo al catalogo disponibile sul sito di Amazon. Una volta che trovi l’ebook che ti interessa e vuoi essere sicuro che sia di Prime Reading, devi solo controllare la presenza della dicitura “EUR 0,00 Prime” che si trova sotto al titolo del libro. Così, può prenderlo gratuitamente. Buona lettura con Prime Reading!