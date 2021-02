Amazon Kindle vs Kobo: il confronto

Per gli appassionati di lettura un e-reader è un modo conveniente e comodo per poter avere accesso a tantissimi libri e non rimanere mai senza stimoli. La linea di e-reader Kindle di Amazon domina il mercato da anni, ma esistono anche alternative come i dispositivi Kobo.

Leggere da dispositivo elettronico è diventato ormai consuetudine e gli ebook sono disponibili in moltissimi formati. Utilizzare un tablet Android o un iPad, però, non si rivela una scelta sempre comoda. La batteria dei dispositivi tende a esaurirsi rapidamente e i display ad affaticare gli occhi. Gli e-reader come Kindle di Amazon e i Rakuten Kobo sono pensati e progettati per avere una maggiore autonomia e per una confortevole lettura allo schermo anche dopo ore. Ecco allora le principali caratteristiche e differenze dei due e-reader a confronto.

Amazon Kindle: le caratteristiche

Quando si parla di e-reader, la linea Kindle di Amazon è la più conosciuta e utilizzata tra i lettori di ebook. Il prodotto negli anni è stato perfezionato e ne esistono diverse versioni che si adattano alle necessità di ogni lettore. Si parte dal Kindle basic che ora presentano la luce frontale integrata, alle versioni con funzioni aggiuntive come il PaperWhite, il Voyage e l’Oasis. I vari modelli differiscono anche per le dimensioni dello schermo e le capacità di memoria.

L’e-reader di Amazon consente di leggere i formati proprietari Kindle 8, Kindle, TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG e PMO, mentre non supporta il formato ePub e quelli dei fumetti CBZ o CBR, motivo per cui i fumetti dovranno essere acquistati su Amazon con un formato che sia compatibile.

Kobo: le caratteristiche

Anche gli e-reader Kobo prodotti dalla Rakuten Kobo sono un prodotto molto apprezzato dai lettori di e-book. In particolare, offrono una migliore qualità di visualizzazione, con una tecnologia progettata per garantire lunghe ore di lettura senza affaticare gli occhi. Come per i Kindle, anche i Kobo sono disponibili in diverse varianti per quanto riguarda la dimensione dello schermo, la capacità di memoria e l’autonomia.

Al contrario dei Kindle, gli e-reader Kobo leggono in modo nativo i file ePub, quindi l’utente potrà caricare i propri libri senza bisogno di acquistarli da una libreria online. Inoltre, Kobo offre anche un’esperienza di lettura di cloud e consente la sincronizzazione degli ebook su tutti i dispositivi.

Kindle vs Kobo: le principali differenze

I Kobo offrono un interruttore separato per regolare la retroilluminazione, che potrà così essere facilmente modificata scorrendo con il dito verso l’alto. Al contrario, la regolazione della luminosità dei Kindle obbliga il lettore a entrare nel menu Impostazioni.

Altra differenza riguarda i tipi di font a disposizione. Il lettore Kobo offre una vasta gamma di caratteri ed è facilmente personalizzabile rispetto a Kindle, che ha pochi font. Inoltre i Kobo dispongono di una funzione di controllo e gli utenti potranno modificare la lunghezza e i margini del testo scritto per una lettura più confortevole.

Sia Amazon che Rakuten Kobo offrono poi diversi modelli a costi differenti, che si adattano a ogni tasca. Scegliere tra i due e-reader non è facile. Per chi preferisce una maggiore personalizzazione e capacità di archiviazione, si consiglia il Kobo. Per chi vuole invece un prodotto di alta qualità, durevole e che consente di ascoltare anche audiolibri, l’e-reader consigliato è il Kindle.

