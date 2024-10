Amazon, se compri questo smartphone Xiaomi in regalo un tablet

Se acquisti il nuovo Xiaomi 14T (in sconto) ricevi in regalo il Redmi Pad Pro, tablet con un valore superiore ai 300 euro. E puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero e ricevere uno sconto extra di 100 euro

L’offerta di cui ti parliamo oggi rientra nella categoria di quelle speciali, sia per il dispositivo protagonista della promo sia per la tipologia di sconto. Partiamo dal prodotto: da oggi su Amazon troviamo in offerta lo Xiaomi 14T, smartphone top di gamma uscito sul mercato da poche settimane e che si posiziona nella fascia altissima del mercato, grazie a una scheda tecnica con pochi eguali e un comparto fotografico veramente unico. Il tutto supportato da una batteria a lunghissima durata.

Il fulcro di questo articolo, però, è l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, lo Xiaomi 14T è protagonista di una promo che non si vede spesso sul sito di e-commerce. Acquistando lo smartphone (in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico) ricevi in regalo il tablet Redmi Pad Pro e il caricatore super rapido. Un valore commerciale che sfiora i 350 euro e che abbatte il prezzo del telefono. Inoltre, Amazon ti offre uno sconto aggiuntivo di 100 euro se sei iscritto a Prime Student. Per completare la promo, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’occasione imperdibile.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Partiamo dal prezzo: da oggi trovi lo Xiaomi 14T a 612,48 euro, con uno sconto di circa 40 euro rispetto a quello di listino. Su Amazon si tratta del minimo storico, ma a catturare l’attenzione non è tanto lo sconto presente in pagina, quanto il resto della promo. Infatti, acquistando lo smartphone di Xiaomi ricevi in regalo il tablet Redmi Pad Pro e il caricatore rapido, un bundle dal valore commerciale di poco superiore ai 350 euro. Puoi anche rivendere il tablet appena lo ricevi e abbattere, così, la spesa sostenuta per acquistare il telefono.

La promo non finisce qui. Grazie al sistema Trade-in di Xiaomi, ottieni 100 euro di extra-valutazione nel caso in cui permuti il tuo smartphone. Infine, se hai l’abbonamento a Prime Student hai diritto a un ulteriore sconto di 100 euro. Per diminuire l’esborso iniziale, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T: la scheda tecnica

Senza troppi giri di parole: lo Xiaomi 14T è uno dei migliori cameraphone usciti in questo 2024. Il merito è della lunga collaborazione tra il colosso cinese e Leica, azienda specializzata in ottiche fotografiche e che su questo smartphone ha portato obiettivi di nuova generazione. E la differenza è notevole. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 50 mm. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Un sistema fotografico completo e che dà il meglio di sé soprattutto con gli scatti notturni grazie agli algoritmi avanzati di intelligenza artificiali sviluppati da Xiaomi.

Ottimo anche il display AMOLE da 6,67 pollici ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a un massimo di 144 Hz per assicurarti una fluidità mai vista prima su uno smartphone Xiaomi. Raggiunge anche un picco di luminosità fino a 4.000 nit ed è visibile sotto la luce del sole. Uno smartphone con queste componenti necessità anche di un motore potente e non a caso sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Come tutti gli smartphone top di gamma usciti in questi ultimi mesi non mancano alcuni strumenti che sfruttano l’AI per semplificarti la vita. Grazie all’integrazione con Gemini e con altri tool di Google, puoi tradurre in tempo reale ed effettuare ricerche sul web semplicemente cerchiando gli oggetti presenti in un’immagine. Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutta la giornata e con ricarica rapida fino a 65 W.

Xiaomi 14T