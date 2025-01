Galaxy S25, il prezzo crolla con l'offerta lancio di Amazon: va comprato subito

Per il lancio del Galaxy S25 trovi su Amazon delle offerte esclusive che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Scopri come fare.

Mese di gennaio ricco di sorprese e di lanci per gli appassionati di smartphone. Alla già lunga lista di aziende che hanno presentato i loro nuovi dispositivi per il 2025, si aggiunge anche Samsung con la nuova famiglia di Galaxy S25 composta dai classici tre dispositivi: il modello "base", il Galaxy S25+ per chi vuole uno schermo più grande e una batteria più capiente, e il Galaxy S25 Ultra, modello premium con sistema di fotocamere professionali e l’immancabile S Pen. Il produttore sudcoreano ha proseguito sul solco degli ultimi anni e ha ulteriormente alzato l’asticella ottimizzando l"integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo e del telefono. Nuovo anche il processore: a bordo è presente l’ultimo chip top di gamma di Snapdragon ottimizzato appositamente per il Galaxy S25. Prestazioni, qualità dello schermo, funzionalità: tutto al massimo della qualità come ci ha oramai abituato Samsung negli ultimi anni.

In questo articolo, però, non vi illustreremo le caratteristiche dei tre nuovi smartphone del produttore sudcoreano, bensì le ottime offerte disponibili al lancio che trovi su Amazon. Infatti, sul sito di e-commerce sono disponibili sconti esclusivi che permettono di risparmiare centinaia di euro fin da subito. Occasioni da cogliere al volo e da non farsi sfuggire: potrebbero terminare molto presto. Approfittane subito e ricevi il Galaxy S25 direttamente a casa tua il 4 febbraio, giorno dell’uscita ufficiale sul mercato. Inoltre, acquistandolo su Amazon hai anche la garanzia della prenotazione al prezzo minimo garantito.

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Partiamo dal Galaxy S25 Ultra. La promo di Amazon riguarda due tagli di grandezza: la versione da 512 GB e quella da 1 TB.

Per il modello da 512 gigabyte il prezzo di lancio è di 1499 euro, con uno sconto di 120 euro rispetto a quello di listino. A questo prezzo è possibile anche aggiungere ulteriori sconti che fanno scendere il prezzo. Ad esempio, pagando con Amex hai subito uno sconto di 150 euro, a cui poter sommare uno sconto aggiuntivo di 100 per chi ha l’abbonamento a Prime Student. In questo modo il prezzo scende a 1249 euro. Inoltre, per coloro che si erano iscritti alla pagina promozionale dedicata al lancio della nuova gamma Samsung, è disponibile un ulteriore sconto di 200 euro da aggiungere in fase di check-out. In questo modo il prezzo scende a soli 1049 euro. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

Galaxy S25 Ultra – 512 GB

Ancora più conveniente la versione con 1 terabyte di memoria interna. Lo smartphone è disponibile a 1619 euro, con uno sconto del 13% che fa risparmiare 240 euro su quello di listino. Anche in questo caso puoi aggiungere lo sconto di 150 euro se paghi con Amex, di 100 euro per chi è iscritto a Prime Student e di 200 euro per chi si era iscritto alla pagina promozionale. Ben quattro sconti che fanno crollare il prezzo. Infine, acquistando lo smartphone su Amazon ottieni anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible. Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni.

Galaxy S25 Ultra – 1 TB

Galaxy S25: prezzo, offerta e sconto Amazon

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ma avere tra le mani comunque un ottimo smartphone, c’è in offerta lancio anche il Galaxy S25, il modello "base" della nuova famiglia dei top di gamma di Samsung. Anche per questo modello la promo riguarda sia il taglio da 256 GB sia quello da 512 GB.

Per la versione con 256 gigabyte di memoria interna, il prezzo è di 929 euro con uno sconto di 60 euro rispetto a quello di listino. Alla promo Amazon puoi aggiungere uno sconto di 100 euro se paghi con Amex e ulteriori 100 euro se sei abbonato a Prime Student. Per coloro che si erano iscritti alla pagina di lancio, lo sconto è di ulteriori 200 euro. Sommando i quattro sconti, il prezzo finale scende a 529 euro. Logicamente è valido solo per chi ha tutti i requisiti. Disponibile in diverse colorazioni.

Galaxy S25

La promo diventa più interessante per chi sceglie il taglio da 512 gigabyte. In questo caso il prezzo di lancio è di 989 euro, con uno sconto dell’11% che fa risparmiare 120 euro su quello di listino. Come per il modello precedente, puoi aggiungere lo sconto di 100 euro se paghi con Amex e l’ulteriore sconto di 100 euro se hai Prime Student. I 200 euro extra sono disponibili solo per gli iscritti alla pagina promozionale. Acquistando uno dei due modelli su Amazon si ottieni anche l’abbonamento gratuito per 60 giorni ad Audible.

Galaxy S25

Galaxy S25+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Galaxy S25+ è la versione perfetta per chi vuole uno schermo più grande e una maggiore capacità della batteria rispetto al Galaxy S25, ma non vuole spendere una cifra troppo elevata come nel caso del Galaxy S25 Ultra.

In questo caso l’offerta riguarda solamente la versione con 512 gigabyte di memoria interna, che trovi su Amazon allo stesso prezzo del modello da 256 gigabyte. Con la promo lancio paghi lo smartphone 1189 euro, con uno sconto del 9% e un risparmio di 120 euro rispetto a quello di listino. Sconto aggiuntivo di 100 euro se paghi con Amex e di ulteriori 100 euro se sei iscritto a Prime Student. Disponibile il coupon sconto di 200 euro da aggiungere in fase di pagamento se ti eri iscritto alla pagina di lancio. Puoi scegliere tra diverse colorazioni e acquistandolo oggi su Amazon ottieni anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audibile.