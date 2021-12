Amazon Prime Video: novità di gennaio 2022

Amazon Prime Video ha annunciato i titoli delle serie tv, dei film e degli anime che entrano a far parte del suo catalogo a gennaio 2022. Dopo un 2021 ricco di novità interessanti, l’anno nuovo si preannuncia altrettanto appassionante per gli spettatori della piattaforma di streaming, che nei prossimi mesi punterà molto sulle produzioni italiane.

Tra le nuove serie tv attese a gennaio, infatti, c’è Monterossi, basata sui romanzi gialli dello scrittore Alessandro Robecchi. Il pubblico di Prime Video potrà vedere inoltre gli otto episodi della serie Amazon Original As We See It, che affronta il tema dell’autismo. È una produzione originale anche il film The Tender Bar, sempre in uscita a gennaio, diretto da George Clooney e tratto dal romanzo autobiografico Il bar delle grandi speranze di J.R. Moehringer, vincitore del premio Pulitzer. Per la gioia dei più piccoli, invece, arriva il quarto e ultimo capitolo della serie di film dedicata al conte Dracula e al suo Hotel Transylvania.

Ecco allora tutte le new entry di gennaio 2022 nel catalogo Prime, che includono sia nuove produzioni sia titoli storici ora disponibili per gli spettatori.

Amazon Prime Video: serie tv e anime da vedere a gennaio

1° gennaio: Athf (stagione 10), The Big Bang Theory (stagione 12), Casa Vianello (stagioni 4-6), China, IL (stagione 2), Good Doctor (stagione 4), I liceali (stagioni 1-3), Mr. Pickles (stagione 3), Riverdale (stagione 5), Robot Chicken (stagione 8), Samurai Jack (stagione 5), Supernatural (stagione 14), The Night Shift (stagioni 1-4), The Vampire Diaries (stagioni 1-7), The Venture Bros. (stagione 3), SOS Chirurgia (stagione 1), Obbiettivo bellezza (stagione 1-2).

: Unforgettable (stagioni 1-4) 15 gennaio : Meteoheroes 2D, S.w.a.t. (stagioni 1-4)

: Meteoheroes 2D, S.w.a.t. (stagioni 1-4) 17 gennaio : Monterossi

: Monterossi 20 gennaio : What’s Anna, Ready Music Play (stagione 2)

: What’s Anna, Ready Music Play (stagione 2) 21 gennaio : As We See It

: As We See It 25 gennaio : Bleach (stagioni 6-7)

: Bleach (stagioni 6-7) 28 gennaio : The Legend of Vox Machina

: The Legend of Vox Machina 31 gennaio: Stargate SG-1 (stagione 1-10), Hunter X Hunter (stagione 1, episodi 37-75)

Amazon Prime Video: i film da vedere a gennaio 2022

1° gennaio: 3 Days To Kill, 50/50, Arancia meccanica, Barry Lyndon, La leggenda di Beowulf, Blade Runner, Contagion, Elf – Un elfo di nome Buddy, Eyes Wide Shut, Io prima di te, Fargo, Millennium, Lo Hobbit, Hannibal, Viaggio in paradiso, The Impossible, Limitless, Magnolia, Miss Detective, Virus letale, Romanzo Criminale, Special Forces, The Blind Side, Una notte da leoni 2, The Twilight Saga, V For Vendetta, Una parola può cambiare tutto – Yes Man

: Time is Up 7 gennaio: Ariaferma, The Tender Bar

Ariaferma, The Tender Bar 14 gennaio : Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso

: Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso 15 gennaio: Consigli a San Valentino, Aria di primavera, Un cane per due, La nostra storia

Consigli a San Valentino, Aria di primavera, Un cane per due, La nostra storia 21 gennaio : My Son

: My Son 27 gennaio : Tre sorelle

: Tre sorelle 31 gennaio: Flashbck, Stargate, Stargate: Continuum, Stargate SG-1 – L’arca della verità

