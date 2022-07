Prime Video cambia: come funziona adesso

E’ in corso di rilascio la nuova interfaccia di Prime Video, l’app dell’omonima piattaforma di streaming di Amazon che, negli ultimi anni, ha arricchito notevolmente il catalogo senza, però, aggiornare spesso l’interfaccia utente. Il risultato è un’app non molto bella da vedere né intuitiva, che ora si appresta a ricevere un corposo restyling.

Amazon, infatti, afferma di essere al lavoro su questo aggiornamento da circa un anno e mezzo. Un lavoro, spiega ancora la piattaforma, focalizzato soprattutto sul rendere più facile la scoperta di nuovi contenuti. Il problema delle piattaforme di streaming, infatti, è che ormai di contenuti ne hanno forse fin troppi, talmente tanti da rendere dispersiva l’esperienza per l’utente medio. Anche Netflix, in passato, ha avuto un problema del genere e ha introdotto un nuovo pulsante per risolverlo (o almeno provarci). Amazon, invece, ha risposto con una generosa dose di minimalismo e di ordine: l’interfaccia è più pulita, semplice e razionale, con una nuova Home molto più facile da navigare e con un nuovo menù verticale a sinistra. Proprio il menù, probabilmente, è la novità dall’impatto maggiore.

Amazon Prime Video: il nuovo menu

Il nuovo menù a sinistra ha un design molto poco invasivo sul resto dell’interfaccia e ha 6 icone: quella per la ricerca, quella per la Home, quella per lo Store dei contenuti a pagamento, un’icona specifica per i programmi in diretta, una per quelli gratuiti ma con pubblicità e, infine, quella dei preferiti.

Da questo semplicissimo menu, in pratica, è possibile accedere a tutti i contenuti presenti su Prime in modo agevole e veloce.

Amazon Prime Video: la nuova Home

Anche dalla Home è possibile accedere a moltissimi contenuti, ma con la nuova interfaccia viene dato più spazio agli Amazon Originals e alle esclusive della piattaforma, alle sottoscrizioni dell’utente, allo sport (che, in Italia, vuol dire anche UEFA Champions League).

Nuova interfaccia Prime Video: a chi arriva

Amazon ha dichiarato che la nuova interfaccia arriverà su tutte le app di Prime Video esistenti, quindi su Android, iOS, i vari sistemi operativi per Smart TV, Fire TV, Roku, Apple TV, Android TV e console da gaming.

Nuova interfaccia Prime Video: quando arriva

Negli Stati Uniti la nuova interfaccia di Prime Video è già in distribuzione, con i primi utenti che l’hanno già ricevuta. In Italia arriverà entro pochi giorni, ma Amazon specifica che darà la priorità alle app per smartphone (sia Android che iOS). Solo successivamente, invece, la nuova interfaccia sarà distribuita sugli altri dispositivi.

Tutta la procedura, però, non dovrebbe durare più di qualche settimana ed è ragionevole pensare che tutti potranno usare la nuova app di Prime Video entro quest’estate.

