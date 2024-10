Amazon Rufus è arrivato in Italia: cos'è e a cosa serve

Amazon Rufus è un chabot che aiuta gli utenti a fare shopping: possiamo usarlo per avere informazioni sui prodotti, o anche per capire cosa è meglio comprare

Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Rufus, il suo chatbot basato sull’intelligenza artificiale integrato nell’app Amazon Shopping. Rufus è già disponibile da alcuni mesi per gli utenti americani, inglesi e indiani e viene rilasciato, in Italia come all’estero, ancora in versione beta.

Non tutti gli utenti di Amazon potranno usarlo: Rufus sarà reso disponibile, almeno inizialmente, solo per alcuni clienti selezionati da Amazon stessa. Entro le prossime settimane, però, altri utenti di Amazon potranno usare il chatbot Rufus.

Amazon non specifica se sia necessario essere abbonati a Prime per poter usare Rufus, quindi diamo per scontato che il chatbot possa essere usato da tutti. E’ chiaro, però, che uno strumento del genere è pensato principalmente per chi usa spesso Amazon per fare acquisti e, molto probabilmente, è già abbonato a Prime.



A cosa serve Amazon Rufus

Amazon Rufus è un chatbot specializzato nello shopping. Serve, infatti, a dare risposte fatte dagli utenti di Amazon sia su specifici prodotti che su categorie di prodotti. L’idea che sta dietro Rufus, in pratica, è che non sempre l’acquirente sa bene cosa vuole comprare e ha bisogno di maggiori informazioni per scegliere.

Per questo motivo Rufus può essere utilizzato in vari modi e con diversi livelli di approfondimento. Un utente Amazon, ad esempio, può usare Rufus per chiedergli "quali sono le varie tipologie di macchine da caffè?" e ottenere informazioni di base, adatte a chi non è per nulla esperto su questi prodotti.

Oppure, l’utente può chiedere a Rufus aiuto per occasioni o scopi specifici. Ad esempio chiedendo "cosa serve per fare arrampicata?": in questo caso l’utente sa cosa vuole fare, ma non ha la minima idea di che prodotti gli servano.

Un utente che, al contrario, ha già individuato un prodotto potenzialmente idoneo alle sue esigenze può chiedere a Rufus di fare un confronto con altri prodotti simili.

O, ancora, è possibile usare Rufus per chiedere un consiglio come "quali sono i migliori giochi da fare con i bambini di 5 anni durante le giornate di pioggia?", o "quali sono i regali adatti ad un insegnante?".

Infine, è possibile chiedere a Rufus informazioni specifiche sulle caratteristiche di un prodotto specifico. Ad esempio facendo una domanda come "questa giacca si può lavare in lavatrice?".



Quanto è affidabile Rufus

Come tutte le AI, anche Rufus è assolutamente imperfetto. La stessa Amazon, d’altronde, ripete più volte che il servizio è in beta e che migliorerà costantemente nel tempo.

Inoltre, è importantissimo sapere che le informazioni su cui si basano le risposte di Rufus provengono dalle descrizioni dei prodotti, dalle recensioni dei clienti, dalle domande e risposte pubblicate sulle pagine prodotto ma anche dal Web. Rufus, in pratica, quando non sa cosa rispondere attinge al Web per racimolare informazioni.

Esattamente come succede a noi umani quando cerchiamo sul Web qualcosa di cui sappiamo poco o nulla, quindi, c’è un’elevata probabilità che Rufus peschi qualche granchio ogni tanto.

Come si usa Rufus

Per usare Rufus bisogna, innanzitutto, possedere l’ultima versione disponibile dell’app di Amazon. Poi è necessario rientrare nel (al momento ristretto) numero di utenti selezionati per provare il servizio in anteprima.

Se entrambi i requisiti sono soddisfatti, allora l’utente vede nell’angolo in basso a destra dell’app di Amazon Shopping una nuova icona, separata dalla normale barra di navigazione, che raffigura due nuvolette stilizzate (una azzurra e una arancione) e un "+". Quella è l’icona di Rufus e, per attivare il chatbot, è necessario premerla.

A questo punto si apre una finestra di chat che copre parzialmente lo schermo. L’utente può usarla per fare le domande a Rufus e leggere le risposte, all’interno delle quali possono comparire liste, elenchi e prodotti in vendita su Amazon.

L’utente può anche valutare la risposta, sia con il classico meccanismo dei pollici in su e in giù, sia con un testo libero.