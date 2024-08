Amazon sta per lanciare la nuova Alexa

Secondo il Washington Post la versione di Alexa potenziata dall'AI arriverà ad oltre un anno dall'annuncio e, forse, non sarà qualcosa per cui varrà la pena spendere 10 dollari al mese

A quasi un anno dall’annuncio ufficiale, avvenuto a settembre 2023, e dopo 11 mesi di incertezza e rinvii, Amazon finalmente è sul punto di lanciare la nuova versione di Alexa, potenziata dall’Intelligenza Artificiale e, a differenza di quella attuale, a pagamento.

Lo riporta il Washington Post, testata di proprietà della stessa Amazon ma che afferma di aver sentito fonti interne anonime e di non aver ottenuto risposte ufficiali dal colosso del Web.

Alexa “Plus”: come sarà

In mancanza di informazioni ufficiali da parte di Amazon, nell’ultimo anno i nomi dati alla prossima versione di Alexa sono stati diversi: “Alexa Plus“, “Alexa AI“, “Remarkable Alexa“, “Project Banyan“. Non sappiamo, al momento, quale sarà il nome definitivo.

Sappiamo, dal Washington Post, che la nuova Alexa non sarà una vera e propria AI generativa, in stile ChatGPT o Gemini: quel tipo di servizio arriverà, ma Amazon lancerà una sua AI “generalista” completa solo in seguito, al momento nota come “Project Metis“.

La nuova Alexa, invece, sarà come l’attuale, ma potenziata dall’intelligenza artificiale. Ci aiuterà, quindi, a fare acquisti su Amazon (anche attingendo ai nostri dati personali, come gli acquisti pregressi). In questo senso, si tratterebbe di una fusione tra Alexa e l’assistente digitale Rufus, attualmente disponibile solo in USA tramite l’app di Amazon.

Alexa “Plus” avrà la capacità di conversare con l’utente umano, assistendolo e accompagnadolo nella fase di ricerca di un prodotto. Potrà anche fare un riassunto delle principali notizie del giorno e integrerà un chatbot specifico per i bambini. Chi ha in casa Alexa e bambini, infatti, sa benissimo quanto i più piccoli amino fare domande agli smart speaker.

Remarkable Alexa, inoltre, potrà cercare e illustrare ricette per l’utente e, nel farlo, potrà tenere conto di eventuali scelte e/o intolleranze dell’utente.

Quanto costerà la nuova Alexa

A qualcuno tutto ciò sembrerà poco, ad altri sembrerà abbastanza, ad altri ancora persino troppo. Tutti e indistintamente, però, se vorranno la nuova Alexa saranno costretti a pagare: il servizio basato sull’AI, infatti, avrà un costo mensile e, secondo le notizie che circolano da qualche mese, non sarà nemmeno basso.

Si parla, infatti, di 10 dollari al mese in più rispetto all’abbonamento ad Amazon Prime. Non è affatto poco, considerando che al momento Alexa è “gratis” (si paga solo l’abbonamento a Prime). Da zero a 10 dollari, quindi, potrebbe essere un passaggio che in pochi vorranno fare, specialmente se le funzioni offerte non saranno strabilianti.

Quando arriva la nuova Alexa

La prima volta che Amazon ha annunciato l’arrivo di una nuova versione di Alexa è stato a settembre 2023, insieme alla nuova generazione di dispositivi Echo. All’epoca l’azienda disse che “I clienti saranno presto in grado di vedere un’anteprima delle nuove capacità di Alexa potenziata dall’AI generativa su tutti i device Echo“. Era il 20 settembre 2023 e, da allora, non se n’è saputo più nulla.

Adesso, però, il Washington Post afferma di avere una data approssimativa: metà ottobre 2024. Diamo per scontato che si tratti della data di lancio sul suolo americano e per i dispositivi settati in lingua inglese. Per l’arrivo di Alexa “2.0” anche in Italia, molto probabilmente, dovremo attendere il 2025.