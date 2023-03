Anche Realme farà smartphone pieghevoli

Realme si appresta ad unirsi agli altri produttori che hanno già a listino uno o più smartphone pieghevoli. E l’intenzione di produrre un modello foldable arriva direttamente dal Vice Presidente dell’azienda Madhav Shet, che con un tweet interroga i fan del marchio chiedendo "Cosa volete come prossimo modello? realme Flip o realme Fold?".

In pratica il dirigente intende sondare il terreno per capire dagli utenti se sono più orientati verso uno smartphone pieghevole a libro (e con dimensioni più importanti), o preferiscono un modello foldable a conchiglia (più compatto). Non è da escludere, chiaramente, che la domanda sia retorica e che Realme stia già lavorando ad entrambi i modelli.

Un mercato ormai pronto ad esplodere

L’intenzione di Realme di entrare in questo mercato dei pieghevoli è dettata dal fatto che l’anno in corso sarà quello della definitiva consacrazione di questi particolari smartphone. Secondo DSCC (Display Supply Chain Consultants) entro la fine dell’anno saranno ben 37 i nuovi smartphone foldable lanciati sul mercato, con il debutto anche di brand molto importanti come Google, OnePlus, Tecno e, a questo punto, pure Realme.

Di questi 37 smartphone modelli previsti, sempre secondo DSCC, 16 saranno a conchiglia, 20 a libro e uno a libro ma con il display che rimane esterno.

In totale DSCC prevede che le vendite di smartphone pieghevoli aumenteranno del 45% rispetto al 2022 e, quindi, non stupisce affatto che anche Realme voglia prendersi una fetta della torta.

Come sarà il nuovo foldable di Realme?

A parte il sondaggio lanciato da Shet, non si sa praticamente nulla sul nuovo (o nuovi) foldable di Realme. Di certo gli altri brand che fanno capo al gruppo BBK di cui fa parte anche Realme, ovvero OnePlus, Vivo e Oppo hanno già a listino i loro modelli o stanno per lanciarli.

Oppo è attualmente il più grande concorrente di Samsung in quanto ha in produzione due modelli (in foto d’apertura), uno a libro (Oppo Find N2) e uno a conchiglia (Oppo Find N2 Flip), proprio come il produttore coreano che domina il mercato con i suoi Samsung Galaxy Z Fold4 e il Samsung Galaxy Z Flip4.

Per quanto riguarda Vivo l’azienda starebbe per lanciare (verso maggio/giugno) un nuovo modello, ovvero il Vivo X Fold 2 che pare sarà il primo pieghevole ad adottare il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Vivo ha già un modello a listino attualmente venduto nel mercato cinese, ovvero l’X Fold annunciato ormai quasi un anno fa.

Infine OnePlus ha in cantiere due modelli, uno a libro e uno a conchiglia, chiamati rispettivamente OnePlus V Fold e OnePlus V Flip. Qualcuno aveva ipotizzato che questi due nuovi foldable non fossero altro che i Find N2 e Find N2 Flip rimarchiati, ma in attesa di conferme sembra che al contrario saranno modelli tutti nuovi con caratteristiche diverse dai foldable di Oppo.

Ora c’è da capire cosa intende fare Realme, o meglio BBK. Proporre uno o due nuovi foldable completamente ridisegnati e con hardware differente, infatti, potrebbe essere molto dispendioso per il gruppo.

Quindi un Realme foldable che assomigli a un modello già in vendita, magari con qualche piccola modifica soprattutto a livello di configurazione, non è da escludere. Come non è da escludere che BBK scelga Realme come marchio "global" per lanciare al di fuori della Cina i foldable a brand Vivo.