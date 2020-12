Excel è uno dei fogli di calcolo più diffusi e utilizzati, oltre ad essere uno dei più completi programmi di questo tipo. Tuttavia non per tutti è di semplice utilizzo: è infatti un sistema che utilizza funzioni a volte complesse, e se non si è avvezzi al calcolo elettronico certe funzioni possono risultare oscure. Ad esempio non tutti sanno come andare a capo in Excel: non basta infatti, come negli altri programmi, premere il tasto invio della tastiera. Serve infatti una combinazione di tasti per ottenere il risultato desiderato.

Come andare a capo in Excel da computer

Per andare a capo in Excel su Mac o su PC, utilizzando la normale versione del software per Windows, sarà quindi sufficiente inserire l’interruzione di riga premendo una serie di tasti. Innanzitutto si deve aprire il foglio di calcolo, quindi fare doppio clic nella cella in cui si desidera intervenire. A questo punto si digita il testo desiderato, poi, quando si vuole mandare a capo, si dovranno premere in contemporanea i tasti Alt+Invio. Questo permetterà a Excel di mandare a capo il testo in una nuova riga della stessa cella e si potrà continuare a scrivere. La stessa operazione potrà essere ripetuta tutte le volte che si desidera, in base a quante righe di testo si vogliono creare nella stessa cella. Nel caso si utilizzi una versione free di Excel, il procedimento è lo stesso. Dunque per andare a capo nella cella Excel di OpenOffice o per la versione gratuita online di Excel si eseguirà esattamente la stessa procedura utilizzata per la versione di Windows.

In questi casi, dopo essere andati a capo in Excel, potrebbe essere utile ridimensionare la cella in modo da rendere il testo più scorrevole. Per ottenere questo risultato sarà sufficiente portarsi col mouse sul separatore presente tra le due celle, nella parte sinistra del foglio, e tenendo premuto il pulsante si potrà espandere la cella di quanto si vuole.

Andare a capo in una cella Excel in modo automatico

E’ anche possibile scegliere di andare a capo in una cella Excel in modo automatico, impostando il formato Testo a capo, per tutte le celle in cui si vuole lavorare. Questo significa che in ognuna di esse il testo andrà a capo per conto proprio. Questo sistema funziona però solo sulla versione di Microsoft Excel desktop, mentre non è utilizzabile nella versione gratuita online.

Per farlo sarà necessario innanzitutto selezionare con il mouse il gruppo di celle in cui si dovrà lavorare e per le quali sarà necessario impostare la funzione a capo in Excel, quindi si dovrà cliccare col tasto destro del mouse su una di queste. Apparirà un menù a tendina, da cui andrà selezionata la voce “Formato celle”. Apparirà quindi una schermata da cui si dovrà selezionare la voce “Allineamento”, mettendo poi la spunta nella casella denominata “Testo a capo”. Quindi si dovrà confermare l’operazione dando l’ok. Questa operazione consentirà quindi la funzione di a capo automatico in tutte le celle selezionate. Inoltre con questa funzione anche l’altezza delle relative celle si adatta automaticamente al testo in modo da contenerlo ogni volta che va a capo.

In alternativa, per andare a capo in Excel si può attivare la funzione “Testo a capo” dalla barra degli strumenti di Excel, disponibile sulla scheda Home. Dopo aver selezionato la cella contenente il testo, si dovrà quindi cliccare sul tasto relativo alla funzione di interesse, rappresentato da un’icona con una freccia verso il basso. Il testo già scritto, in questo caso, verrà riversato a capo automaticamente.

C’è anche una terza possibilità, sebbene più macchinosa: l’utilizzo della formula codice.caratt() unito alla funzione concatena. Quest’ultima assembla gli argomenti di un’unica stringa di testo, mentre l’altra è in grado di fare l’interruzione di riga. Dunque nella cella si dovranno utilizzare le due formule con questa sequenza: =concatena (“testo”;codice.caratt;”testo”).

Andare a capo in Excel da smartphone e tablet

Se si vuole andare a capo in Excel utilizzando il programma sul tablet sarà sufficiente selezionare la cella a cui si vuole applicare tale funzione, quindi pigiare sulla scheda home e selezionare il pulsante “Testo a capo”, esattamente come si fa per il computer. Sullo smartphone la procedura è un po’ più complicata, a causa delle dimensioni più piccole dello schermo. Dopo aver selezionato la cella interessata, quindi attraverso il menu a tendina in basso si dovrà selezionare la voce Home e successivamente si dovrà pigiare sulla dicitura “Testo a capo”.