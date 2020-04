Android 10, bug fastidioso blocca gli smartphone: cosa succede

Se da qualche settimana il tuo smartphone con Android 10 si pianta e sembra non funzionare mentre è aperta qualche app, non ti preoccupare: è un problema abbastanza comune che in molti utenti stanno segnalando.

Il malfunzionamento è molto fastidioso, perché tutta l’interfaccia utente non risponde più ai comandi, neanche la tendina dell’area notifiche o le gesture del telefono, e spesso è necessario usare il pulsante di accensione per spegnere e riaccendere lo schermo affinché torni a funzionare tutto normalmente. Altre volte questo non basta e si deve riavviare lo smartphone. Il bug è stato segnalato su molti telefoni di marche diverse, compresi i Pixel di Google, e con moltissime app di vari sviluppatori, quindi sembrerebbe proprio un difetto di Android 10 e non del singolo modello di smartphone o della singola app che manda in crash il sistema. Su versioni precedenti di Android d’altronde, non succede nulla del genere.

Android 10 si blocca: su quali smartphone succede

Dalla lettura dei post sui forum, e dei relativi commenti pubblicati dagli utenti, il problema sembrerebbe trasversale. È stato infatti segnalato sui telefoni Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL e rispettive versioni A, su Xiaomi A2 Lite, Mi 8 e Mi 9T Pro, Nokia 6.1, OnePlus 7 Pro, Asus Zenfone 6, Samsung S10, Huawei Mate 20 Pro, Realme X2 Pro, Sony Xperia X ed Xperia SP e molti altri. Insomma: è chiaro che è un problema di sistema operativo e non di singola implementazione dei produttori di smartphone.

Android 10 si blocca: con quali app succede

Anche se guardiamo alle app in uso al momento del blocco dell’interfaccia utente si capisce al volo che il problema non è l’app ma l’OS. Succede infatti con i browser Brace e Chrome, l’app della fotocamera, Samsung Mail, l’app del telefono, e molte altre applicazioni. Nei casi più gravi è necessario riavviare il telefono, mentre disinstallare e reinstallare l’app non porta a nessun risultato concreto.

Android si blocca, Google tace

L’unica cosa certa è che Google al momento non si è pronunciata in merito e che, ad oggi, non c’è una spiegazione plausibile su questo bug: sono troppe le volte che succede e in situazioni praticamente random. Quindi è difficile limitare l’area d’intervento per risolvere il problema. È probabile, quindi, che ci vorrà ancora qualche giorno prima che Google trovi una soluzione e pubblichi una patch per risolvere il freeze dell’interfaccia.