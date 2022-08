Android, queste 35 app sono pericolose: cancellatele subito

L’eterna lotta "tra il bene e il male" del Web, la perenne sfida tra guardie e ladri della cybersicurezza, non si ferma nemmeno in piena estate: la società di cyber security Bitdefender ha infatti scovato ben 35 app pericolose regolarmente pubblicate, e disponibili al grande pubblico degli utenti Android, sul Play Store di Google.

Si tratta dell’ennesimo caso di app che "sfuggono" ai controlli antivirus di Google, quei controlli pre-pubblicazione che dovrebbero garantire che tutte le app che scarichiamo e usiamo sul nostro smartphone Android siano più che sicure. Sappiamo che non è affatto così: puntualmente arriva una società o un ricercatore di cybersicurezza a ricordarci che questi filtri algoritmici non bastano affatto a tenere fuori le app pericolose. Esattamente come è successo con queste 35 app scovate da Bitdefender che, nel loro complesso, sono state scaricate oltre 2 milioni di volte, mettendo a rischio altrettanti utenti Android.

App pericolose: quali sono

Non capita sempre, ma in questo caso sì: Bitdefender ha pubblicato l’elenco completo delle app pericolose che ha trovato sul Play Store e segnalato a Google per la rimozione. Come potete vedere dall’elenco, in mezzo c’è (come al solito) di tutto: dagli sfondi alle tastiere personalizzate, dai QR scanner alle app di meditazione.

Ecco l’elenco delle 35 app pericolose segnalate da Bitdefender a Google:

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Perché queste app sono pericolose

Tutte queste app sono sostanzialmente inutili, perché non fanno quasi nulla di ciò che promettono. Sono dei veri e propri specchietti per le allodole, dei gusci vuoti che servono soltanto a convincere l’utente a scaricare il codice pericoloso.

Tale codice, a sua volta, è un adware. Cioè un virus che ha lo scopo di mostrare all’utente un’enorme quantità di pubblicità. La cosa preoccupante, però, è la raffinatezza di tale codice che riesce a nascondersi all’utente.

Subito dopo l’installazione delle app, infatti, viene cambiato il nome e l’icona. In questo modo l’utente cerca l’app ma non la trova e, di conseguenza, non riesce a rimuoverla.

Cosa fare e come difendersi

Una delle cose che hanno in comune queste app, e tutte le app pericolose, è la lunghissima lista di permessi che chiedono all’utente per funzionare. Permessi che, se fossero delle app "pulite", non chiederebbero affatto.

Chi sta installando un’app della quale non è tanto sicuro, dunque, dovrebbe ben leggere la lista delle autorizzazioni richieste e chiedersi per quale motivo l’app sta chiedendo di accedere alla fotocamera, alla rubrica, ai dati sullo smartphone o ad altre componenti del telefono.

Chi ha invece già scaricato una di queste app deve rimuoverla prima possibile. Poiché queste 35 app possono nascondersi cambiando nome ed icona, però, il lavoro potrebbe essere abbastanza complicato. In tal caso può aiutarci un buon antivirus per Android.