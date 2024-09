Annunciata una nuova serie tv sulla storia di Robin Hood

La serie tv in dieci episodi promette di portare un’energia moderna alla classica storia del fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Cosa sappiamo del progetto

Robin Hood, l’eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri, non ha bisogno di presentazioni. Questo celebre personaggio del folklore inglese, a metà tra storia e leggenda, ha già ispirato nel corso dei decenni racconti, film, cartoni animati, prodotti per la tv e anche musicali. Adesso alla lista sta per aggiungersi una nuova serie tv drammatica, intitolata semplicemente Robin Hood. Composta da dieci episodi, è una produzione Lionsgate Television e farà il suo debutto su MGM+, che è di proprietà di una filiale di Amazon MGM Studios.

Cosa sappiamo della serie tv Robin Hood

Per il momento le informazioni sulla serie tv Robin Hood sono limitate: la novità è stata annunciata ufficialmente solo in questi giorni. John Glenn (a sinistra nella foto) sarà lo showrunner, Jonathan English (a destra) producer director. Todd Lieberman di Hidden Pictures è invece produttore esecutivo. Glenn ed English sono a loro volta produttori esecutivi, oltre che autori della serie tv.

Robin Hood promette di portare «uno spirito contemporaneo» e «un’energia moderna» in questo grande classico, che si preannuncia quindi una reinterpretazione dell’arcinota storia dell’eroe fuorilegge. Sarà «un’avventura intelligente, travolgente e romantica», si legge nella nota stampa diffusa da Amazon MGM Studios.

L’avventura romantica di cui si parla è naturalmente quella tra Robin Hood e una «coraggiosa e audace Marian». Oltre a un focus particolare su questa relazione amorosa, la serie tv avrà, a quanto pare, anche altre frecce al suo arco: accuratezza storica e una certa profondità psicologica dei personaggi.

Al momento non ci sono informazioni sul cast.

La trama della serie tv Robin Hood

La trama di Robin Hood sarà ambientata dopo l’invasione normanna dell’Inghilterra, quando Rob, figlio di un guardaboschi sassone, e Marian, figlia di un signore normanno, si innamorano e si schierano uno accanto all’altra per combattere per la giustizia e la libertà.

Mentre Rob diventa il leader di una banda di fuorilegge, Marian si infiltra a corte sempre con l’obiettivo di contrastare, insieme al suo innamorato, la corruzione e le tensioni che privano il Paese della pace.

Michael Wright, capo di MGM+, ha dichiarato in una nota stampa: «Questa è una nuova interpretazione della classica storia dell’eroe disonesto e fuorilegge che rubava ai ricchi e donava ai poveri. È un’avventura emozionante, intelligente, travolgente e romantica che porta autenticità storica, profondità psicologica e una maggiore attenzione alla relazione tra Rob e Marian».

«Questa rivisitazione non offrirà solo l’azione e l’avventura elettrizzanti che il pubblico ama, ma esplorerà anche il complesso lato umano di questi famosi personaggi», ha aggiunto Todd Lieberman.

Quando esce la serie tv Robin Hood

La produzione della serie tv Robin Hood inizia a febbraio 2025 in Serbia. Il debutto su MGM+ è previsto nei mesi successivi. La serie tv sarà disponibile anche in Italia.