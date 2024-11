La serie tv tratta dal romanzo di J.K. Rowling (ma non è Harry Potter)

Fonte foto: Shutterstock (James McCauley/Featureflash)

Quando si pensa a una serie tv in lavorazione tratta dalle opere di J.K. Rowling, i pensieri (e l’entusiasmo) sono ovviamente tutti per Harry Potter. La nuovissima serie tv targata HBO è in effetti nelle prime fasi di produzione: è notizia recente che nel Regno Unito e in Irlanda siano iniziati i casting per trovare i nuovi Harry, Ron ed Hermione tra giovani attori o aspiranti tali tra i 9 e gli 11 anni. Eppure, non è questa l’unica serie tv tratta da un romanzo di J.K. Rowling: ce n’è un’altra già da tempo disponibile in streaming, di cui si attende la nuova stagione.

Strike, la serie tv poliziesca su Cormoran Strike

Parliamo di Strike, serie tv britannica basata sui romanzi polizieschi scritti da J.K. Rowling con lo pseudonimo di Robert Galbraith. I protagonisti della storia sono i detective londinesi Cormoran Strike e Robin Ellacott.

Il debutto nel Regno Unito è avvenuto nel 2017, ma per vedere le prime tre stagioni in Italia (su Premium Crime) si è dovuto attendere il 2019, 2020 e 2021.

La quarta stagione (uscita nel 2020 nel Regno Unito) non è mai stata trasmessa in Italia, mentre la quinta è uscita nel 2024 su Sky e in streaming su NOW.

La nuova stagione della serie tv Strike: trama e cast

Intanto, oltremanica BBC ha già condiviso le prime immagini della prossima stagione della serie tv, Strike. I nuovi episodi sono tratti dal romanzo Un cuore nero inchiostro, pubblicato nel 2022.

Nel cast ci sono Tom Burke e Holliday Grainger nei ruoli di Cormoran Strike e Robin Ellacott; e poi David Westhead, Christian McKay, Emma Fielgind, Tupele Dorgu, James Nelson-Joyce, Ruth Sheen, Jack Greenless, Natasha O’Keeffe e Caitlin Innes Edwards.

BBC releases first look at Strike – The Ink Black Heart! Strike returns to BBC iPlayer and BBC One this December we can't wait to see this book on screen. Find out more: https://t.co/etUqaJaMJL © Brontë Film & TV

BBC/ Brontë Film & TV/Rob Youngson pic.twitter.com/Qj7sdixgyh — Robert Galbraith (@RGalbraith) November 5, 2024

Nella nuova stagione Edie Ledwell, creatrice del cartone animato “Un cuore nero inchiostro”, si rivolge all’agenzia investigativa. Un utente online che usa lo pseudonimo Anomia continua a tormentarla, dunque Edie chiede a Robin di svelare l’identità misteriosa di questa persona.

Robin non ha tempo di occuparsi del caso, ma qualche settimana dopo Edie viene aggredita e uccisa. Robin e Cormoran a quel punto sono determinati a scoprire la vera identità di Anomia e a capire cosa è successo all’artista.

Sue Tully dirige i nuovi episodi. L’adattamento del romanzo è di Tom Edge, mentre J.K. Rowling è produttrice esecutiva insieme a Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e Nick Lambon per BBC.

Quando esce la sesta stagione di Strike

BBC ha annunciato che i nuovi episodi di Strike (ovvero la sesta stagione, composta da quattro episodi da un’ora) usciranno nel Regno Unito a dicembre 2024. Non è ancora possibile sapere se e quando le nuove puntate verranno trasmesse in Italia.