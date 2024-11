Uonderbois, di cosa parla la nuova serie original italiana

Fonte foto: Giulia Parmigiani/Disney+

Cinque ragazzini napoletani accomunati da una fervida fantasia e dalla convinzione che in città si aggiri Tonino Uonderboi, un mitico incrocio tra il Munaciello e un moderno Robin Hood, che i cinque dodicenni considerano alla stregua di un eroe. Ecco i Uonderbois, i protagonisti dell’omonima serie tv italiana in arrivo fra pochi giorni su Disney+. Diretti da Andrea De Sica e Giorgio Romano, i sei episodi sono ambientati a Napoli e accompagnati anche da due brani inediti di Geolier.

La trama e il trailer di Uonderbois

I protagonisti di Uonderbois sono cinque amici dodicenni nati e cresciuti a Napoli, costretti a dirsi addio perché La Vecchia, cioè la proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per vendere le loro case in cambio di una statuetta di Maradona.

La statuetta in questione viene però inaspettatamente rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, che è una sorta di eroico Robin Hood moderno e nuovo Munaciello di Napoli.

Inizia così l’avventura dei cinque Uonderbois, che, certi che dietro ogni leggenda si nasconda una qualche verità, ed essendo capaci di vedere il mistero e la magia che si celano tra le bellezze della città, si lanciano alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea.

La colonna sonora di Uonderbois

Come accennato, il celebre cantante Geolier firma e interpreta due brani inediti per la serie tv, che si intitolano Ferrari e Parl’ cu mme. Il primo è prodotto da ROOM9 e Dat Boi Dee, il secondo da Dat Boi Dee.

Il cast di Uonderbois

Uonderbois è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Il soggetto originale è di Barbara Petronio, che è anche produttrice esecutiva, e di Gabriele Galli e Giorgio Romano.

La serie tv è creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, che l’hanno anche scritta insieme a Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli.

Nel cast di Uonderbois invece ci sono Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva e Ivana Lotito. C’è inoltre la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo

Uonderbois in streaming

Uonderbois, la nuova serie originale italiana, esce il 6 dicembre 2024 in esclusiva su Disney+. È prevista una presentazione in anteprima alla 47esima edizione delle Giornate Professionali del Cinema “Next generation”.