Anomaleet è il nuovo sistema che analizza lo stato del manto stradale e rileva la presenza di anomalie per offrire ai Comuni la possibilità di ottimizzare le risorse per la manutenzione stradale

Fonte foto: Anomaleet / LinkedIN

La corretta manutenzione delle strade è fondamentale per la sicurezza e la tecnologia può giocare un ruolo essenziale per ridurre i rischi, aiutando persone e amministrazioni locali. Una conferma di quanto detto arriva da Anomaleet, la prima applicazione, sviluppata in Italia, che permette di fotografare buche e crepe del manto stradale, mettendo in evidenza i pericoli per la circolazione dei veicoli, con l’obiettivo di evitare incidenti e prevenire danni, a persone e cose.

Come funziona Anomaleet

Anomaleet si basa su di un sistema avanzato per l’analisi dei dissesti stradali che abbina una piattaforma informatica (con software e algoritmi proprietari) a sistemi di rilevazione installati su veicoli dedicati. In sostanza, Anomaleet è in grado di analizzare lo stato di conservazione delle strade, raccogliendo ed elaborando dati in tempi rapidi e in modo economico. Il sistema riesce poi a valutare i livelli di criticità e pericolo delle anomalie stradali (buche, avvallamenti, crepe).

Per la raccolta dei dati e la rilevazione delle anomalie vengono utilizzate le Anomaleet CAR, auto su cui vengono installati sensori GPS e speciali accelerometri. In modo simile a quanto avviene con le app di navigazione, che usano dei veicoli muniti di telecamera per raccogliere informazioni di una determinata area, le Anomaleet CAR sono in grado di rilevare (in modo automatico) le anomalie stradali, raccogliendo ed elaborando una mole elevata di dati.

Tutte le anomalie rilevate vengono poi suddivise in un sistema che prevede 4 soglie di criticità. Le rilevazioni sono sempre accompagnate anche da materiale fotografico, scattato direttamente dall’Anomaleet CAR, che può fornire delle ulteriori evidenze visive in merito alle anomalie emerse dall”analisi.

Il sistema funziona anche su piste ciclabili e marciapiedi, grazie alle Anomaleet BIKE, bici elettriche su cui vengono installati sensori simili a quelli necessari alla rilevazione delle anomalie stradali. Tutti i dati raccolti sono poi integrati nel sistema software cartografico disponibile sul sito ufficiale di Anomaleet.

Uno strumento prezioso per i Comuni

Le amministrazioni locali possono scegliere Anomaleet per monitorare lo stato del territorio in tempo reale, individuando le criticità che richiedono un pronto intervento e i punti che necessitano di una maggiore manutenzione, per prevenire il peggioramento delle condizioni del manto stradale.

In questo modo, i Comuni possono utilizzare in modo più efficiente il budget a disposizione per le spese di manutenzione stradale. I dati raccolti da Anomaleet, infatti, sono precisi e mirati e offrono una”fotografia” di quelle che sono le condizioni reali delle strade.

Anomaleet, startup nata nel 2018, ha già effettuato oltre 3 milioni di rilevazioni, andando a evidenziare oltre 750 mila anomalie e oltre 150 mila criticità, lungo tutto il territorio nazionale.

Diversi Comuni italiani, come Vigevano, Abiategrasso e Vicenza, hanno utilizzato e continuano a utilizzare il sistema di Anomaleet, andando così a ottimizzare l’utilizzo delle risorse per la manutenzione stradale, offrendo ai cittadini la possibilità di circolare su strade sicure e ben tenute.