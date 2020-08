Oggi parleremo di argomento che può interessare tutte le donne e le ragazze, ovvero quali sono le migliori app per il ciclo mestruale. Esistono molte applicazioni per Android, iOS e Windows, ma quali sono quelle più utili e comode da utilizzare? Scoprilo in questo articolo. Così, potrai scaricare quella che ritieni più adatta a te per monitorare il tuo ciclo e usufruire di tutte le altre funzionalità di cui sono dotate queste applicazioni.

App ciclo: perché sono utili

Utilizzare un’app per il ciclo è fondamentale per diversi motivi. Innanzitutto, ti permette di sapere quanti giorni mancano all’arrivo delle mestruazioni. Poi, tenere monitorato il ciclo, ti dà la possibilità di controllare il tuo stato di salute e verificare se ci sono dei cambiamenti anomali, per consultare eventualmente un medico. Per questo hai bisogno di uno strumento che sia facile da utilizzare, ma allo stesso tempo anche molto completo e preciso.

App per il ciclo: come funzionano

Le app per il ciclo funzionano grazie ai dati che comunichi loro. Prima di iniziare ad utilizzare un’applicazione di questo tipo, infatti, ti vengono richieste una serie di informazioni utili a tenere monitorato il tuo ciclo mestruale. Ad esempio, ti viene chiesto quanto dura il tuo ciclo, la data in cui hai avuto le ultime mestruazioni, oltre ai tuoi dati personali, come la tua data di nascita, il tuo peso e la tua altezza. Naturalmente, tutte queste informazioni sono al sicuro, perché queste applicazioni ti garantisco il massimo rispetto della privacy.

Migliore app ciclo

Ora vediamo insieme qual è la migliore app per il ciclo tra quelle attualmente disponibili nei diversi store.

Clue

Questa è la prima app per mestruazioni che ti vogliamo presentare. Si tratta di un’applicazione molto semplice e intuitiva da utilizzare. Sulla schermata principale puoi trovare il grafico che ti indica il giorno di inizio e quello di fine del tuo ciclo. Clue dispone anche di un’agenda virtuale a cui puoi accedere da un’icona raffigurante un calendario. Molto utile è anche la sezione “La scienza del ciclo” dove puoi trovare tante informazioni interessanti. Clue è gratuita ed è disponibile sia per dispositivi Android che iOS.

Flo

L’applicazione per il ciclo mestruale Flo è particolarmente utile per le donne che hanno il desiderio di avere un bambino. Infatti, oltre a fornire le informazioni sul ciclo mestruale, è in grado di prevedere con precisione i giorni fertili. Per chi è in già in dolce attesa, invece, c’è la funzionalità chiamata “Modalità gravidanza“, che permette alla futura mamma di tenere controllato il suo peso e altri aspetti che riguardano il suo stato di salute. Anche Flo è gratuita e può essere scaricata per Android e iOS.

Life

Anche questa app per il ciclo è molto semplice da utilizzare e ha delle funzionalità molto simili alle altre due applicazioni che ti abbiamo già presentato. Life ti permette di tenere traccia anche del tuo umore tramite il calendario virtuale. Inoltre, puoi impostare le notifiche che ti avvisano dell’arrivo delle mestruazioni. Life è gratuita ed è disponibile solo per iOS. Però, c’è anche una versione a pagamento, che ha molte più funzionalità a cui è possibile accedere spendendo 2,99 euro al mese.

Calendario Ciclo Mestruale

Si tratta di un’applicazione particolarmente utile per tenere traccia delle fasi del ciclo mestruale e dei giorni più fertili. Calendario Ciclo Mestruale ha tante funzionalità e presenta una veste grafica molto accattivante. Questa è app si può scaricare gratuitamente su Android e iOS.

Maya

L’ultima app che ti vogliamo presentare si chiama Maya e, tra quelle che abbiamo visto fino ad ora, è probabilmente la più adatta alle ragazze. Ti permette di tenere traccia dei sintomi e del tuo umore durante il ciclo mestruale. Inoltre, sono particolarmente utili le funzionalità che ti segnalano, ad esempio, quando prendere la pillola anticoncezionale, oltre a quella che ti segnala l’arrivo del ciclo. Poi, dispone anche della funzionalità “Eventi“, che ti ricorda impegni o date importanti. Maya è disponibile per Android e iOS, sia in versione gratuita che a pagamento. Quest’ultima ha un costo di 4,99 euro. Ora non ti resta che scegliere l’app per il ciclo da scaricare che ti aiuterà a vivere in maniera più serena il tuo periodo mestruale.